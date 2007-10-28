همایش متمرکز حجاج بیت الله الحرام ویژه کاروانهای حج تمتع 86

به گزارش خبرگزاری مهر، لازم است کاروانهای مدینه قبل در نوبت صبح و کاروانهای مدینه بعد در نوبت بعدازظهر در محل مذکور حضور یابند.

گفتنی است، ‌ساعت حضور: نوبت صبح ( مدینه قبل ) 9 و نوبت بعدازظهر ( مدینه بعد ) 14 بعدازظهر می باشد.

بنا بر اعلام شرکت کارگزاران به ازای هر زائر مبلغ بیست هزار ریال معادل دو هزار تومان به حساب شماره 2170 نزد بانک ملی شعبه حج و زیارت ( کد 304 ) به نام شرکت مرکزی کارگزاران واریز و فیش آن تا تاریخ سه شنبه 8/8/86 تحویل شرکت مرکزی شود. در ضمن پشت فیش آدرس محل سوار شدن زائران ، شماره کاروان و تعداد اتوبوس مورد نیاز قید گردد.