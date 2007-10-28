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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۵۹

15 آبانماه برگزار می‌شود؛

همایش متمرکز حجاج بیت الله الحرام ویژه کاروانهای حج تمتع 86

همایش متمرکز حجاج بیت الله الحرام در سال 86 در تاریخ 15/8/86 مصادف با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) در محل سالن دوازده هزار نفری استادیوم آزادی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، لازم است کاروانهای مدینه قبل در نوبت صبح و کاروانهای مدینه بعد در نوبت بعدازظهر در محل مذکور حضور یابند.

گفتنی است، ‌ساعت حضور: نوبت صبح ( مدینه قبل ) 9  و نوبت بعدازظهر ( مدینه بعد ) 14  بعدازظهر می باشد.

بنا بر اعلام شرکت کارگزاران به ازای هر زائر مبلغ بیست هزار ریال معادل دو هزار تومان به حساب شماره 2170 نزد بانک ملی شعبه حج و زیارت ( کد 304 ) به نام شرکت مرکزی کارگزاران واریز و فیش آن تا تاریخ سه شنبه 8/8/86  تحویل شرکت مرکزی شود. در ضمن پشت فیش آدرس محل سوار شدن زائران ، شماره کاروان و تعداد اتوبوس مورد نیاز قید گردد.

کد مطلب 576357

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