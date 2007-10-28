برپایی سالانه یک انتخابات در ایران بیانگر آزادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد در مراسم بازدید یک روزه سفرای 34 کشور جهان به این استان اظهار داشت: امروز به برکت انقلاب اسلامی که بر پایه دموکراسی و دین مداری استوار است و با رهبری فقیهانه رهبر معظم انقلاب در مقابل سلطه استکباری ایستاده ایم و از اقتدار و صلاحیت ویژه ای برخوردار شده ایم.

وی افزود: آزادی و اقتدار امروز نظام جمهوری اسلامی ایران، مرهون ولایت فقیه است و ما از این گوهر ارزشمند صیانت خواهیم کرد.

ابوترابی با اشاره به قدمت تاریخی و قابلیت های صنعتی، کشاورزی و علمی استان قزوین عنوان کرد: زمینه توسعه روابط میان قزوین و کشورهای مختلف جهان با استان های مشابه فراهم است و ما از این کار استقبال خواهیم کرد.

استاندار قزوین نیز در این باره خاطرنشان کرد: در دولت نهم به استان های توانمند اجازه داده شده تا به صورت مستقیم برای توسعه روابط اقدام کنند و استان ها نیز آمادگی کامل دارند تا با کشورهای مختلف روابط بهتری داشته باشند.

سید احمد نصری بیان داشت: هر توافقی که بین استان و نمایندگان کشورها صورت بگیرد، مورد تایید دولت و وزارت خارجه و وزارت کشور نیز قرار می گیرد و قابلیت اجرایی دارد.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نیز در حاشیه بازدید سفرای 34 کشور از این دانشگاه با ارائه وضعیت این دانشگاه در سطح ملی و بین المللی اظهار داشت: این مرکز بزرگ علمی آمادگی لازم را برای تبادل دانشجو، اعطای بورس تحصیلی، تبادل هیئت علمی و پژوهشگر به کشورهای سفرای میهمان را دارد.

نماینده های 34 کشور جهان در این سفر یک روزه به استان قزوین از دانشگاه آزاد اسلامی این استان، نمایشگاه رباتیک، مسجد جامع، آب انبار سردار، گراند هتل، موزه دولتخانه صفوی و واحدهای تولیدی شهرک صنعتی البرز دیدن کردند.