تخلفات شرکت آزمایش در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمزه مالمیر افزود : براساس رای کمیته کنترل کیفیت خدمات موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و تایید آن از سوی جامعه حسابداران رسمی کشور ، شرکت آزمایش باید صورت‌های مالی سال‌های قبل خود را تجدید ارائه کند.

وی ادامه داد : صورت‌های مالی سال‌های قبل شرکت آزمایش باید پس از تایید حسابرس به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شود.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بسیاری از سهامداران شرکت آزمایش پیگیر وضعیت گشایش نماد این شرکت هستند، افزود : متاسفانه مسئولان این شرکت، اطلاعات مورد درخواست این سازمان را ارسال نکرده‌اند .

مالمیر خاطر نشان کرد: به همین علت سازمان بورس و اوراق بهادار تخلفات شرکت آزمایش را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری کرده است تا به تخلفات این شرکت رسیدگی شود.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار اواسط مهرماه گذشته با انتشار اطلاعیه شفاف‌سازی، دلایل توقف 15 ماهه معاملات شرکت آزمایش (سهامی عام) را اعلام کرد.

فروش عرصه و اعیان کارخانه تهران به شرکت گسترش صنایع پیام، شفاف نبودن صورت‌های مالی سال‌های 85 و اقلام دوره مالی 84 ، اصلی‌ترین دلایل توقف نماد این شرکت است.