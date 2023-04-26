وزش باد نسبتاً شدید و خیزش گرد و خاک در البرز

آرش بهاروند احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به پیش‌بینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از خروج تدریجی سامانه بارشی از استان است که به موجب آن تا عصر امروز در پاره‌ای نقاط به ویژه ارتفاعات رگبار و رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گرد و خاک و تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: فردا بعضی ساعات وزش باد و رشد ابر و در پاره‌ای نقاط بارش پراکنده و روند افزایش دما مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز قسمتی تا ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد نسبتاً شدید و بارش خفیف و پراکنده است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۶ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۱۲ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۲ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی فردا آسمان البرز صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد است.

بهاروند احمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۷ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۱۳ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۰ متر بر ثانیه است.