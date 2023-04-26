یحیی دارایی در گفتوگو با خبرنگار مهر از صدور ۱۳ مجوز احداث مجتمعهای بهداشتی برای اولین بار در مسیرهای پرتردد گردشگری البرز خبر داد، اظهار کرد: برخی مکانهای احداث این مجتمعهای بهداشتی در مسیر گردشگری برغان در شهرستان ساوجبلاغ و مسیر رفت و برگشت آزادراه کرج-قزوین واقع شده است.
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز افزود: همچنین در خروجی روستای خور، مسیر برگشت از آبیک، محدوده نظرآباد، گرمدره و در محدوده آزادراه تهران-کرج نیز مجتمعهای بهداشتی احداث میشود.
او این مجتمعها را شامل سرویسهای بهداشتی، نمازخانه و قسمت فروشگاهی عنوان کرد و حجم سرمایهگذاری در این پروژه را حدود ۵۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۳۰ نفر برشمرد.
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