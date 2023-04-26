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۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی البرز خبر داد؛

صدور ۱۳ مجوز احداث مجتمع‌های بهداشتی در البرز

صدور ۱۳ مجوز احداث مجتمع‌های بهداشتی در البرز

کرج- سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز از صدور ۱۳ مجوز احداث مجتمع های بهداشتی برای اولین بار در مسیرهای پرتردد گردشگری البرز خبر داد.

یحیی دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از صدور ۱۳ مجوز احداث مجتمع‌های بهداشتی برای اولین بار در مسیرهای پرتردد گردشگری البرز خبر داد، اظهار کرد: برخی مکان‌های احداث این مجتمع‌های بهداشتی در مسیر گردشگری برغان در شهرستان ساوجبلاغ و مسیر رفت و برگشت آزادراه کرج-قزوین واقع شده است.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز افزود: همچنین در خروجی روستای خور، مسیر برگشت از آبیک، محدوده نظرآباد، گرمدره و در محدوده آزادراه تهران-کرج نیز مجتمع‌های بهداشتی احداث می‌شود.

او این مجتمع‌ها را شامل سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه و قسمت فروشگاهی عنوان کرد و حجم سرمایه‌گذاری در این پروژه را حدود ۵۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۳۰ نفر برشمرد.

کد مطلب 5763992

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