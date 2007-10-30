سپر موشکی آمریکا ؛ دستاویز روسیه برای کسب قدرت

"ولادیمیر پوتین" روز جمعه و درحضور مقامهای اروپایی درحالی مسئله سپر موشکی آمریکا را به بحران موشکی کوبا در سال 1962 میلادی تشبیه کرد که هنوزنکاتی درباره مخالفتهای روسیه با استقرار سامانه موشکی آمریکا درکشورهای جمهوری چک و لهستان و تمایل آمریکا مبنی بر اجرای این کار وجود دارد.

نکاتی همچون اینکه آیا واقعا مسئله تا همان حدی که پوتین می گوید جدی است و آیا ادعاهای مقامهای آمریکایی درباره هدف اصلی واشنگتن از استقرار این سامانه موشکی مبنی بر مقابله با تهدید موشکی ایران صحت دارد؟

برای روشن شدن این مسئله خلاصه ای از بحران موشکی کوبا ارائه می شود.

بحران موشکی کوبا

در آگوست ۱۹۶۲، اتحاد جماهیر شوروی در کوبا اقدام به ساختن سکوهای پرتاب موشک های میان برد کرد . بعد از شکست عملیات آمریکایی خلیج خوکها، روسیه موشک هایی را به بهانه محافظت از کوبا در برابر حمله ایالات متحده آمریکا در کوبا مستقر کرد.از نظر روسیه این کار به همان اندازه توجیه پذیر بود که قرار گرفتن کلاهک‌های هسته‌ ای توسط آمریکا در انگلیس، ایتالیا، یونان و مهمتر از همه ترکیه.

در ماه اکتبر همان سال، هواپیماهای U۲ آمریکا از سکوهای پرتاب موشک های در حال ساخت عکس گرفتند . این سکوها قادر به پرتاب موشکهایی با برد ۱۶۰۰ کلیومتر بودند . در پی این ماجرا "جان اف کندی" رئیس جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا به محض آگاهی از حضور موشک های روسی، در پیام خود در شب ۲۲ اکتبر ۱۹۶۲، آماده باش نیروهای آمریکایی را اعلام و حرکت تمام کشتی های روسی به مقصد کوبا را ممنوع کرد. وی همچنین از"نیکیتا خروشچف" رهبر اتحاد جماهیرشوروی سابق خواست موشک ها را تحت نظارت سازمان ملل متحد از کوبا خارج کند .

خروشچف، کاسترو و کندی از مهمترین چهره های سیاسی دهه 1960 بودند

با پذیرش درخواست کندی از سوی کرملین در ۲۸ اکتبر بحران موشکی کوبا که جهان را تا آستانه جنگ اتمی پیش برد ، پایان یافت.

به گزارش مهر، کندی در آن زمان در مقابل دو راهی مهمی قرار گرفته بود. اگر آمریکا به این پایگاه ‌ها در کوبا حمله می‌کرد جنگ جهانی‌ هسته ‌ای با شوروی به سادگی آغاز می ‌شد و اگر دست به هیچ اقدامی نمی ‌زد؛ باید خطر وجود سلاح ‌های هسته ‌ای در چند کیلومتری خود را می‌پذیرفت. خطر دیگر این بود که آمریکا به عنوان نیروی ضعیف‌ تر، آن‌هم در نیم ‌کره خودش، شناخته شود.

بسیاری از مقامهای نظامی و کابینه "کندی" خواستار حمله هوایی بودند اما کندی تنها دستوربه قرنطینه دریایی داد و تمام کشتی‌ها را مورد بازرسی قرار داد. وی مذاکراتی را با شوروی آغاز کرد و تنها یک هفته بعد با رهبر وقت شوروی، ‌نیکیتا خروشچف، به توافق رسید. خروشچف توافق کرد که موشک ها را از کوبا بیرون ببرد و آمریکا قول داد که هرگز به کوبا حمله نکند. همچنین در بند مخفی توافق‌ قرار بر این شد که آمریکا تا شش ماه دیگر موشک های خود را از ترکیه خارج کند. پس از این حادثه تا کنون هیچ حادثه ای جهان را تا مرحله آغاز جنگ هسته ای پیش نبرده است.

عکس هوایی تهیه شده توسط هواپیماهای جاسوسی آمریکا از استقرار موشکهای روسی در کوبا

سپرموشکی آمریکا در اروپای شرقی

اما درباره استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی؛ این بار مسئله به طور کلی با بحران موشکی کوبا متفاوت است؛در آن زمان شوروی سابق با قرار دادن موشکهای خود در کوبا، آمریکا را به طور جدی تهدید کرده بود، اما این بار قضیه درست بر عکس است و آمریکا با قرار دادن موشکهای خود در نزدیکی روسیه، مسکو را تهدید می کند.

در همین رابطه کارشناسان بین المللی در پاسخ به این پرسش که چرا پوتین مسئله استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی را به بحران موشکی کوبا تشبیه کرده به دودسته تقسیم می شوند،عده ای بر این باورند که مسئله تا این اندازه جدی نیست و پوتین با این اقدام قصد "هوچی گری" را داشته و می خواسته با هشدار دادن به کشورهای اروپایی، متحدان خود در اروپا را متوجه خطر گسترش نفوذ آمریکا کند.

اما گروه دوم برعکس گروه اول معتقدند هم اکنون نیز وضعیت به همان اندازه دوران دهه 1960و بحران موشکی کوبا جدی است به اعتقاد این گروه طرح استقرار سپر موشکی آمریکا در کشورهای جمهوری چک و لهستان در راستای اجرای برنامه گسترش ناتو به شرق انجام می شود و بر خلاف آنچه آمریکا مدعی است هدف اصلی از استقرار این سپر موشکی، تهدید روسیه است.

این گروه ازکارشناسان با اشاره به این مطلب که روسیه پس ازپشت سر گذاشتن بحرانهای مربوط به فروپاشی شوروی هم اکنون در حال کسب مجدد قدرت از دست رفته خود است، می گویند : اگر روسیه خواهان بزرگی در جهان است، باید به مسائل بزرگ بپردازد و طرح سپر موشکی آمریکا نیز یکی از این مسائل بزرگ است.

به اعتقاد این گروه از کارشناسان، روسیه به عنوان قدرت اصلی به جا مانده از فروپاشی شوروی با در اختیار داشتن حجم قابل توجهی از ذخایر انرژی جهان به نوعی بازار انرژی را در اختیار دارد؛ علاوه بر آن روسیه در برخی مسائل همچون تولیدات نظامی با آمریکا رقابت می کند و استقرار سامانه موشکی آمریکا در اروپای شرقی می تواند قدرت روسیه در این نقطه از جهان را کاهش دهد.

از سوی دیگر، روسیه در مخالفت با آمریکا تنها نیست و برخی کشورهای بلوک شرق هنوز از مواضع روسیه حمایت می کنند، بنابراین مسکو با پرداختن به طرح سپر موشکی آمریکا و مخالفت با استقرار آن به عنوان دستاویزی برای کسب قدرت استفاده می کند.