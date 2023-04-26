افتتاح ۲۰۰ خانه محیط زیست در دستور کار آموزش و پرورش البرز

سید مسلم رئیسی ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح اولین خانه محیط زیست استان البرز که در مدرسه ابتدایی دخترانه تربیت در حوزه آموزش و پرورش ناحیه سه کرج برگزار شد، اظهار کرد: افتتاح ۲۰۰ خانه محیط زیست با همکاری محیط زیست در دستور کاری آموزش و پرورش این استان قرار گرفت.

وی افزود: امروز به مناسبت هفته پاک شاهد افتتاح اولین خانه محیط زیست در مدرسه دخترانه ابتدایی تربیت هستیم تا به مردم یادآوری کنیم باید از محیط زیست مراقبت کنیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش البرز تصریح کرد: راه اندازی خانه‌های محیط زیست در مدارس برای آموزش و فرهنگ سازی در حوزه محیط زیست صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش و فرهنگ سازی باید تمام تلاش خود را به کار گیریم چرا که نسل آینده که دانش آموزان هستند تاثیرگذارترین قشر در حوزه آموزش و فرهنگ سازی به شمار می‌روند.

رئیسی افزود: باید توجه داشت که آموزش فرهنگ محیط زیستی و حفاظت از محیط زیست به عنوان مواهب الهی از مواردی است که در مدارس استان باید بیشتر از گذشته به آن پرداخته شود.

وی یادآور شد: خانه‌های محیط زیست در مدارس با هدف توانمندسازی و جلب مشارکت حداکثری دانش آموزان در حفاظت پایدار از محیط زیست افتتاح می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش البرز خاطرنشان کرد: راه اندازی خانه‌های محیط زیست در مدارس، توسعه سواد زیست محیطی برای دستیابی به اهداف یک جامعه پایدار و مولد و پرورش شهروندانی متعهد به صیانت از محیط زیست است.

رئیسی تاکید کرد: امروزه آموزش و پرورش و به ویژه معلمان به عنوان مهمترین رکن در نظام تعلیم و تربیت جامعه می‌توانند نقش اساسی در جهت تربیت نسلی آگاه، مسئولیت پذیر و دوستدار محیط زیست ایفا کنند.