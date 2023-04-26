به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری کولتسوف بعد از سفر چند روزه اش به نقاط مختلف خراسان رضوی و بازدید از مراکز صنعتی در دیدار با استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: افزایش تعاملات و همکاریهای بین استانی در کنار مناسبات تجاری و اقتصادی میتوانیم در بخشهای فرهنگی، گردشگری و علمی تبادلات و همکاریهای لازم را داشته باشیم.
سفیر بلاروس گفت: ما با نگاهی مثبت در روابط بین دو کشور و بین استانی امیدواریم تا نقاط اشتراک زیادی را ایجاد کنیم.
وی در این دیدار از برپایی نمایشگاهی در دو ماه آینده در پایتخت بلاروس خبر داد و و از بخشهای خصوص و دولتی ایران دعوت کرد در این نمایشگاه حضور یابند.
رویکرد دولت افزایش و گسترش روابط در بخشهای مختلف با کشورهای همسایه و غیر همسایه است
همچنین یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی هم در این دیدار اظهار کرد: رویکرد دولت افزایش و گسترش روابط در بخشهای مختلف با کشورهای همسایه و غیر همسایه است و سیاستهای کلی ما در استان، فراهم کردن شرایط برای حضور و افزایش ارتباطات سفیران کشورهای مختلف است.
استاندار خراسان رضوی افزود: ما در داخل استان در تلاشیم ارتباطات بخشهای خصوصی، دولتی را با سایر کشورها افزایش دهیم.
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