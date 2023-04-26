استفاده از توان همه نمایندگان برای پیشرفت کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید از توان و ظرفیت نمایندگان مردم استان برای بهبود وضعیت استان بیشتر استفاده کنیم و در این نشست از این بزرگواران دعوت کرده بودیم تا در نشست هم اندیشی و همفکری برای توسعه بیشتر کرمانشاه حضور داشته باشند.

وی افزود: چند تن از نمایندگان در این نشست حضور داشتند و ۲ نفر از نمایندگان در کرمانشاه نبودند و بعضی هم حضور نداشتند که ما از مشورت و همفکری این بزرگواران هم استفاده خواهیم کرد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در این نشست بعضی از مسائل کلان با همراهی نمایندگان استان دنبال شد که انشا الله شرایط بهتری برای توسعه ایجاد شود.

صحرایی بیان کرد: پیگیری بعضی از مسائل و طرح‌های استان مانند راه آهن غرب، فرودگاه، آسیب‌های اجتماعی و همچنین مسکن بررسی و نیازمند همراهی نمایندگان برای پیشرفت کار هستیم.

وی ادامه داد: در این نشست برای تسریع در اجرای این طرح‌ها و حل برخی مسائل ورود پیدا کردیم و تماس‌های اثربخشی با مسئولین کشوری گرفته شد و خوشبختانه قرارهایی قطعی شد.