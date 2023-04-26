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۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۷:۲۸

استاندار کرمانشاه مطرح کرد؛

استفاده از توان همه نمایندگان برای پیشرفت کرمانشاه

استفاده از توان همه نمایندگان برای پیشرفت کرمانشاه

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه از استفاده از توان همه نمایندگان برای پیشرفت پروژه‌های کلان استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید از توان و ظرفیت نمایندگان مردم استان برای بهبود وضعیت استان بیشتر استفاده کنیم و در این نشست از این بزرگواران دعوت کرده بودیم تا در نشست هم اندیشی و همفکری برای توسعه بیشتر کرمانشاه حضور داشته باشند.

وی افزود: چند تن از نمایندگان در این نشست حضور داشتند و ۲ نفر از نمایندگان در کرمانشاه نبودند و بعضی هم حضور نداشتند که ما از مشورت و همفکری این بزرگواران هم استفاده خواهیم کرد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در این نشست بعضی از مسائل کلان با همراهی نمایندگان استان دنبال شد که انشا الله شرایط بهتری برای توسعه ایجاد شود.

صحرایی بیان کرد: پیگیری بعضی از مسائل و طرح‌های استان مانند راه آهن غرب، فرودگاه، آسیب‌های اجتماعی و همچنین مسکن بررسی و نیازمند همراهی نمایندگان برای پیشرفت کار هستیم.

وی ادامه داد: در این نشست برای تسریع در اجرای این طرح‌ها و حل برخی مسائل ورود پیدا کردیم و تماس‌های اثربخشی با مسئولین کشوری گرفته شد و خوشبختانه قرارهایی قطعی شد.

کد مطلب 5764359

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    نظرات

    • پیمان ابراهیمی IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
      1 0
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      جناب استانداریه فکری برای آسفالت کوچه ها و خیابان ها کنید البته بازیر ساخت های لازم چون یک پشت بام رااسفالت که می کنند فکراب راه واب رو آن هستند متاسفانه هیچ نظارتی هم نیست مردم هرکاری هم می خواهند میکنند مثل سرعت گیر،پل گذاری روی جدول هاخراب کردن جدول ها ،کندن کوچه هابدون مجوز.........
    • پیام IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
      0 0
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      ممنون از زحمات استاندار دلسوز
    • احمد امیری IR ۰۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام لطف کنید فکری بحال این دست فروش‌ها کنید اینا هرکدام با یک یا چند گاری با بستن خیابانها اصلی مسکن وبه اشغال ولجن کشیدن خیابانها باعث بی فرهنگی شهر شدن در این مورد دیگر اجراییات هم هیچ گونه پیگیری نمیکند با این چال چوله این هم بهش اضافه شده است یه مثالی هست میگه گل بود به سبزه نیست آراسته ش

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