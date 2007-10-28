قیمت گوشت مرغ کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش بهای کره پاستوریزه پایین آمد و قیمت سایر اقلام گروه لبنیات نسبت به هفته قبل تغییر مهمی نداشت.

بهای تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای 20 هزار و 400 ریال تا 26 هزار ریال فروش می رفت. قیمت برج وارداتی تایلندی ثابت بود و بهای سایر انواع برنج بالا رفت. در گروه حبوب قیمت نخود و لپه نخود تغییری نداشت و بهای سایر اقلام گروه حبوب افزایش جزئی نشان داد.

در هفته مورد بررسی میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه را که کیفیت نسبتا مناسبی داشت به نرخ های سازمان میادین و تره بار شهرداری تهران می فروختند.

ضمنا در میادین مذکور پرتقال درجه یک، انجیر، گلابی و شلیل و شبرنگ عرضه نمی گردید و فروش سیب گلاب، نارنگی و هلو نیز کم بود.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت شلیل و شبرنگ، انگور و هندوانه ثابت بود و بهای سیب قرمز تخم لبنان، انار، گلابی، هلو و خربزه بالا رفت ولی قیمت سایر اقلام پایین آمد و در گروه سبزی های تازه بهای خیار، کدو سبز و سبزی های برگی کاهش اما قیمت سایر اقلام افزایش یافت.

در این هفته بهای انواع گوشت قرمز نسبت به هفته قبل نوسان اندکی نشان داد. قیمت گوشت مرغ پایین آمد.

در هفته مورد گزارش بهای روغن نباتی جامد تغییری نداشت و قیمت قند، شکر ، چای خارجی و روغن نباتی مایع افزایش جزئی یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد بررسی قیمت پنیر غیر پاستوریزه 1/. درصد بالا رفت ولی بهای کره پاستوریزه 4/1 درصد و شیر استریلیزه 2/. درصد پایین آمد و قیمت سایر اقلام گروه لبنیات ثابت بود. بهای تخم مرغ 2/. درصد کاهش یافت.

برنج و حبوب

در این هفته قیمت برنج وارداتی تایلندی تغییری نداشت و بهای سایر انواع برنج 2/. درصد تا 6/1 درصد بالا رفت. در گروه حبوب قیمت نخود و لپه ثابت بود و بهای سایر اقلام 3/. درصد الی 9/. درصد افزایش یافت.

میوه ها و سبزی های تازه

در گروه میوه های تازه قیمت شلیل و شبرنگ، انگور و هندوانه تغییری نداشت و بهای سیب قرمز تخم لبنان 6/. درصد ، انار 6/1 درصد، گلابی 10/. درصد ، هلو 5/ 8 درصد و خربزه 5/. درصد بالا رفت اما قیمت سایر اقلام 5/2 درصد تا 1/9 درصد پایین آمد.

در گروه سبزی های تازه بهای خیار 3/2 درصد، کدو سبز 4/11 درصد و سبزی های برگی 8/5 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام 2/. درصد الی 1/7 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند 1/. درصد پایین آمد اما قیمت گوشت گاو و گوساله 1/. درصد بالا رفت. بهای گوشت مرغ 6/2 درصد کاهش نشان داد.

قند ، شکر ، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی قیمت روغن نباتی جامد ثابت بود و بهای قند و شکر به ترتیب 9/. درصد و 5/. درصد ،چای خارجی 1/. درصد و روغن نباتی مایع 2/. درصد بالا رفت.