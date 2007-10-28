جدایی یک هفته ای فیروز کریمی از استقلال اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، ماحصل این نشست که امروز در دفتر کار شفیع زاده برگزار شد به موافقت مدیرعامل باشگاه با مرخصی یک هفته ای کریمی انجامید.

علی شفیع زاده با تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز آقای کریمی مدارکی دال بربیماری خود و همسرشان ارائه کردند که ما را مجاب ساخت که با مرخصی یک هفته ای وی موافقت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه کریمی در بازی های استقلال اهواز روی نیمکت می نشیند، افزود: احتمال دارد در این مدت اگر فیروز کریمی فرصت پیدا کرد به اهواز مراجعت کند و در تمرینات تیم حضور یابد.

مدیرعامل باشگاه اهواز با رد شایعه اختلاف نظر این باشگاه با فیروز کریمی خاطر نشان ساخت: فیروز کریمی مربی با شعور و توانمندی است و کماکان او را در کنار خود حفظ خواهیم کرد.

شفیع زاده در خاتمه از پرداخت پاداش به بازیکنان استقلال اهواز طی هفته جاری خبر داد و افزود: براساس فهرستی که مربیان ارائه خواهند کرد به بازیکنان پاداش خواهیم داد. این پاداش قطعا تا قبل از بازی مقابل ابومسلم به آنها اهدا می شود.