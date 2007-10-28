تکذیب استعفای معاون آموزشی حوزه علمیه قم

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : حجت الاسلام عبدالکریم بهجت پور همچنان معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه بوده و خبر استعفای وی تایید نمی شود.

حجت الاسلام عبدالکریم بهجت پور در آبان ماه سال گذشته به عنوان معاون آموزش حوزه علمیه قم منصوب شد.



فعالیتهای فراوان آموزشی همراه با تلاش برای تدوین برنامه های مناسب و متناسب برای سطوح مختلف ورودی و آموزشی حوزه از کارکردهای معاونت آموزشی حوزه علمیه قم است.

حجت الاسلام عبدالکریم بهجت پور پیش از این مسئولیت معاونت فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد را بر عهده داشت.



یادآوری می شود امروز برخی سایت های خبری از استعفای معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه علمیه خبر داده بودند.