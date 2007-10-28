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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۱۳

/ هفته یازدهم جام خلیج فارس/

سایپا در خانه مغلوب برق شیراز شد / چهارمین شکست شاگردان دایی

سایپا در خانه مغلوب برق شیراز شد / چهارمین شکست شاگردان دایی

تیم فوتبال برق شیراز در یکی از دیدارهای باقیمانده از هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر امروز از سد سایپا گذشت.

به گزارش خبرنگارمهر، این دیدارکه عصرامروز در ورزشگاه انقلاب کرج برگزارشد در پایان به برتری یک برصفر تیم فوتبال برق شیراز انجامید. تنها گل تیم فوتبال برق شیراز را در این دیدار محمد ناصر شکرون در دقیقه 47 به ثمر رساند.

این چهارمین شکست سایپا مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در فصل جاری بوده است. این تیم پیش از این مقابل راه آهن تهران، فجرسپاسی شیراز و صنعت نفت متحمل شکست شده است.

تیم فوتبال برق شیراز با پیروزی مقابل سایپا جمع امتیازات خود را به عدد 17 رساند و به رده چهارم جدول رده بندی صعود کرد. سایپا نیز با 13 امتیاز در رده دهم جدول رده بندی باقی ماند.

کد مطلب 576483

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