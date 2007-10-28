سایپا در خانه مغلوب برق شیراز شد / چهارمین شکست شاگردان دایی

به گزارش خبرنگارمهر، این دیدارکه عصرامروز در ورزشگاه انقلاب کرج برگزارشد در پایان به برتری یک برصفر تیم فوتبال برق شیراز انجامید. تنها گل تیم فوتبال برق شیراز را در این دیدار محمد ناصر شکرون در دقیقه 47 به ثمر رساند.

این چهارمین شکست سایپا مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در فصل جاری بوده است. این تیم پیش از این مقابل راه آهن تهران، فجرسپاسی شیراز و صنعت نفت متحمل شکست شده است.

تیم فوتبال برق شیراز با پیروزی مقابل سایپا جمع امتیازات خود را به عدد 17 رساند و به رده چهارم جدول رده بندی صعود کرد. سایپا نیز با 13 امتیاز در رده دهم جدول رده بندی باقی ماند.