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۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

استاندار گلستان:

گلستان جزو ۳ استان برتر کشور در حوزه مسکن روستایی است

گلستان جزو ۳ استان برتر کشور در حوزه مسکن روستایی است

رامیان- استاندار گلستان با اشاره به استمرار فعالیت های نوسازی و مقاوم سازی مسکن در این استان گفت: گلستان جزو سه استان برتر کشور در حوزه مسکن روستایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح و بهره برداری متمرکز هزار واحد مسکونی در گلستان در روستای سعد آباد فندرسک شهرستان رامیان اظهار کرد: گلستان جزو سه استان برتر کشور در حوزه مسکن روستایی است و تلاش می کنیم رتبه استان را ارتقا دهیم.

استاندار گلستان افزود: خوشبختانه شاهد تحقق وعده‌های دولت انقلابی و جهادی در راستای تأمین مسکن و رفع محرومیت هستیم.

وی گفت: اولویت ما در گلستان پیشرفت روستا محور و آبادانی روستاها بوده و نقش بی بدیل بنیاد مسکن شایسته تقدیر است

زنگانه ادامه داد: تلاش می کنیم سهمیه مسکن روستایی استان را از سالی هفت هزار واحد به ۱۰ هزار واحد ارتقا دهیم.

گفتنی است، با حضور معاونان بنیاد مسکن کشور و جمعی از مسئولان هزار واحد مسکونی در روستاهای استان با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

کد مطلب 5764856

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