گلستان جزو ۳ استان برتر کشور در حوزه مسکن روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح و بهره برداری متمرکز هزار واحد مسکونی در گلستان در روستای سعد آباد فندرسک شهرستان رامیان اظهار کرد: گلستان جزو سه استان برتر کشور در حوزه مسکن روستایی است و تلاش می کنیم رتبه استان را ارتقا دهیم.

استاندار گلستان افزود: خوشبختانه شاهد تحقق وعده‌های دولت انقلابی و جهادی در راستای تأمین مسکن و رفع محرومیت هستیم.

وی گفت: اولویت ما در گلستان پیشرفت روستا محور و آبادانی روستاها بوده و نقش بی بدیل بنیاد مسکن شایسته تقدیر است

زنگانه ادامه داد: تلاش می کنیم سهمیه مسکن روستایی استان را از سالی هفت هزار واحد به ۱۰ هزار واحد ارتقا دهیم.

گفتنی است، با حضور معاونان بنیاد مسکن کشور و جمعی از مسئولان هزار واحد مسکونی در روستاهای استان با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.