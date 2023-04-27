تحقق ۱۰۹ درصدی اشتغال زایی شهرستان کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دایی صراف ظهر پنجشنبه در اولین جلسه کارگروه اشتغال ‏و‬ سرمایه گذاری شهرستان کاشمر با تقدیر از عملکرد اعضا کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ‏اظهارکرد: با تلاش‌ها و پیگیری‌های اعضا در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۹ درصد تعهد شهرستان محقق شده ‏است. ‏

فرماندار کاشمر‬ بیان کرد: در سال گذشته تعهد اشتغال شهرستان ۳۱۴۳ نفر بود که براساس گزارش سامانه رصد ‏‏۳۴۴۹ اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است. ‏

وی‬ گفت: ‬ در‬ سال‬ جدید با توجه به شعار ‏سال باید تمام تلاشمان را در راستای توسعه اشتغال شهرستان با بهره گیری از شیوه‌های نوین و اقدامات ‏نوآورانه و خلاقانه بکار گیریم.

دایی صراف افزود: در سال ۱۴۰۲ تعهد اشتغال شهرستان ۱۹۱۲ نفر پیش بینی شده است که امیدواریم در پایان ‏سال با تلاش همه اعضا کارگروه شاهد تحقق صد درصدی و حتی بیشتر تعهدمان در زمینه اشتغال باشیم. ‏

فرماندار شهرستان کاشمر با اشاره به اینکه سرانه جمعیت بیکار شهرستان ۲ درصد نسبت به استان بیشتر است گفت: باید با ‏شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی و رقابتی بویژه در زمینه گردشگری‬ با تکیه بر مزیت‌هایی مبتنی بر رویدادها بتوانیم اشتغال شهرستان را افزایش دهیم. ‏

وی گفت: باید در زمینه گردشگری تقویم گردشگری مبتنی بر رویدادها را تدوین تا از فرصتهای ایجاد شده برای اشتغال بهره ببریم.‏

دایی صراف تصریح کرد: با توجه به دشت فوق بحرانی ‏شهرستان باید بدنبال اصلاح الگوی کشت و اصلاح الگوی دامداری در شهرستان و ترویج و شناسایی شیوه‌ها و مدل‌های نوین کشاورزی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال باشیم. ‏

فرماندار کاشمر‬ اظهار کرد: همچنین باید با توجه به شرایط خاص شهرستان در حوزه کشاورزی، توسعه صنعت و ایجاد صنایع تبدیلی و ‏صنایع وابسته کشاورزی و صنایع غذایی در دستور کار کارگروه و دستگاه‌های مرتبط با این حوزه ‏قرار‬ گیرد.‏