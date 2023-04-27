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۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۳۶

فرماندار کاشمر مطرح کرد؛

تحقق ۱۰۹ درصدی اشتغال زایی شهرستان کاشمر

تحقق ۱۰۹ درصدی اشتغال زایی شهرستان کاشمر

کاشمر ـ فرماندار شهرستان کاشمر از تحقق ۱۰۹ درصدی اشتغال زایی سال ۱۴۰۱ در سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دایی صراف ظهر پنجشنبه در اولین جلسه کارگروه اشتغال ‏و‬ سرمایه گذاری شهرستان کاشمر با تقدیر از عملکرد اعضا کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ‏اظهارکرد: با تلاش‌ها و پیگیری‌های اعضا در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۹ درصد تعهد شهرستان محقق شده ‏است. ‏

فرماندار کاشمر‬ بیان کرد: در سال گذشته تعهد اشتغال شهرستان ۳۱۴۳ نفر بود که براساس گزارش سامانه رصد ‏‏۳۴۴۹ اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است. ‏

وی‬ گفت: ‬ در‬ سال‬ جدید با توجه به شعار ‏سال باید تمام تلاشمان را در راستای توسعه اشتغال شهرستان با بهره گیری از شیوه‌های نوین و اقدامات ‏نوآورانه و خلاقانه بکار گیریم.

دایی صراف افزود: در سال ۱۴۰۲ تعهد اشتغال شهرستان ۱۹۱۲ نفر پیش بینی شده است که امیدواریم در پایان ‏سال با تلاش همه اعضا کارگروه شاهد تحقق صد درصدی و حتی بیشتر تعهدمان در زمینه اشتغال باشیم. ‏

فرماندار شهرستان کاشمر با اشاره به اینکه سرانه جمعیت بیکار شهرستان ۲ درصد نسبت به استان بیشتر است گفت: باید با ‏شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی و رقابتی بویژه در زمینه گردشگری‬ با تکیه بر مزیت‌هایی مبتنی بر رویدادها بتوانیم اشتغال شهرستان را افزایش دهیم. ‏

وی گفت: باید در زمینه گردشگری تقویم گردشگری مبتنی بر رویدادها را تدوین تا از فرصتهای ایجاد شده برای اشتغال بهره ببریم.‏

دایی صراف تصریح کرد: با توجه به دشت فوق بحرانی ‏شهرستان باید بدنبال اصلاح الگوی کشت و اصلاح الگوی دامداری در شهرستان و ترویج و شناسایی شیوه‌ها و مدل‌های نوین کشاورزی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال باشیم. ‏
فرماندار کاشمر‬ اظهار کرد: همچنین باید با توجه به شرایط خاص شهرستان در حوزه کشاورزی، توسعه صنعت و ایجاد صنایع تبدیلی و ‏صنایع وابسته کشاورزی و صنایع غذایی در دستور کار کارگروه و دستگاه‌های مرتبط با این حوزه ‏قرار‬ گیرد.‏

کد مطلب 5765037

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