تحقق ۱۰۹ درصدی اشتغال زایی شهرستان کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دایی صراف ظهر پنجشنبه در اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان کاشمر با تقدیر از عملکرد اعضا کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اظهارکرد: با تلاشها و پیگیریهای اعضا در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۹ درصد تعهد شهرستان محقق شده است.
فرماندار کاشمر بیان کرد: در سال گذشته تعهد اشتغال شهرستان ۳۱۴۳ نفر بود که براساس گزارش سامانه رصد ۳۴۴۹ اشتغال توسط دستگاههای اجرایی ثبت شده است.
وی گفت: در سال جدید با توجه به شعار سال باید تمام تلاشمان را در راستای توسعه اشتغال شهرستان با بهره گیری از شیوههای نوین و اقدامات نوآورانه و خلاقانه بکار گیریم.
دایی صراف افزود: در سال ۱۴۰۲ تعهد اشتغال شهرستان ۱۹۱۲ نفر پیش بینی شده است که امیدواریم در پایان سال با تلاش همه اعضا کارگروه شاهد تحقق صد درصدی و حتی بیشتر تعهدمان در زمینه اشتغال باشیم.
فرماندار شهرستان کاشمر با اشاره به اینکه سرانه جمعیت بیکار شهرستان ۲ درصد نسبت به استان بیشتر است گفت: باید با شناسایی ظرفیتها و مزیتهای نسبی و رقابتی بویژه در زمینه گردشگری با تکیه بر مزیتهایی مبتنی بر رویدادها بتوانیم اشتغال شهرستان را افزایش دهیم.
وی گفت: باید در زمینه گردشگری تقویم گردشگری مبتنی بر رویدادها را تدوین تا از فرصتهای ایجاد شده برای اشتغال بهره ببریم.
دایی صراف تصریح کرد: با توجه به دشت فوق بحرانی شهرستان باید بدنبال اصلاح الگوی کشت و اصلاح الگوی دامداری در شهرستان و ترویج و شناسایی شیوهها و مدلهای نوین کشاورزی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال باشیم.
فرماندار کاشمر اظهار کرد: همچنین باید با توجه به شرایط خاص شهرستان در حوزه کشاورزی، توسعه صنعت و ایجاد صنایع تبدیلی و صنایع وابسته کشاورزی و صنایع غذایی در دستور کار کارگروه و دستگاههای مرتبط با این حوزه قرار گیرد.
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