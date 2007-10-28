ربوده شدن 11 نفر از سران عشایر عراق/ کشته و زخمی شدن 27 نفر در کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع امنیتی عراق گفت که افراد مسلح ناشناس امروز 11 نفر از شیوخ عشایر استان دیالی را با ایجاد کمین در محله الشعب در شمال بغداد ربودند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود: شیوخ عشایر در جریان بازگشت از بغداد پس از دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق ربوده شدند و هشت تن از آنها از شیوخ عشیره العنکبیه، دونفر از شیوخ عشیره البیات و یک نفر نیز از شیوخ عشیره العزه است.

در همین حال، منابع امنیتی و پزشکی عراق گزارش دادند که در حمله انتحاری با یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در منطقه الشورجه در شمال شهر کرکوک، دستکم شش نفر کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری اصوات عراق نیز به نقل از فرماندهی پلیس استان بابل گفت که نیروهای پلیس امروز پنج فرد مسلح را در داخل یک حسینیه در منطقه الاسکندریه در شمال شهر حله دستگیر کردند.

یک منبع اطلاع رسانی شهر کرکوک نیز از ربوده شدن سردبیر مجله ترکمن زبان "الاخاء" در مرکز این شهر خبر داد و نیروهای پلیس کربلا امروز در عملیاتی یک فرد ربوده شده را در غرب این شهر آزاد و سه رباینده وی را دستگیر کردند.