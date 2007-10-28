انتقال آب از سد دوستی به مشهد نیاز به 43 میلیارد تومان اعتبار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور عصر امروز در نشست شورای فنی استان و در جلسه گزارش انتقال آب از سد دوستی به مشهد در جمع خبرنگاران افزود: پروژه انتقال آب از سد دوستی به مشهد نقش و تاثیر گزای به سزایی دارد و در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا با اجرای این پروژه، آب شرب جمعیت قابل توجهی در مشهد تامین می شود.

معاون هماهنگی امور عمران استانداری خراسان رضوی با تاکید بر رویکرد جدید دولت نهم مبنی برعدالت محوری اظهار داشت: انجام این پروژه نشان دهنده فعالیت های عمرانی و سازندگی در سطح استان است که باید برای انجام این پروژه بستر سازی مناسبی جهت طراحی و اجرای صحیح و سریع طرح ها صورت گیرد و به فاکتور کیفیت و مدت زمان توجه شود.

حسین پور عنوان کرد: در شروع و اقدام به انجام هر پروژه باید به زمان متناسب، اثر بخشی، بهره برداری، استفاده بهینه از منابع مالی، نیروی ماهر و متخصص، مصالح با کیفیت و افزایش تعامل بین دستگاه های اجرایی و شورای فنی توجه خاصی نشان داد.

وی یادآور شد: برای انجام این پروژه اعتباری بالغ بر 43 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این اعتبار 100 درصد تخصیص یافته و پیشرفت فیزیکی این پروژه 80 درصد است که پیش بینی می شود این پروژه در بهار سال 87 به بهره برداری برسد.

شورای فنی استان از چهار کمیته پیمان، نظارت، آموزش و کیفیت مصالح تشکیل شده است.