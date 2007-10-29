دکتر سروش مدبری در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: از دو سال پیش تاکنون مطالعات زیادی در خصوص پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی های آب کشور انجام گرفته است.

وی افزود: با توجه به کمبود اعتبار ما طرح های خود را در سه بخش پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی های رودخانه های کشور، پیشگیری، کاهش و کنترل آبهای زیرزمینی کشور و پیشگیری، کاهش و کنترل تالاب ها، تقسیم بندی و به ترتیب مورد مطالعه قرار می دهیم.

دکتر مدبری با اشاره به اینکه در حال حاضر 100 طرح اجرایی مورد مطالعه قرار گرفته است گفت: تا دو سال پیش فقط یک طرح با این وسعت در خصوص آلودگی های آب به بررسی گذاشته شد که مربوط به مکان یابی محل دفن پسماندهای استان سمنان بود.

وی تصریح کرد: طرح هایی که در حال حاضر در دست اقدام داریم شامل 29 طرح در خصوص مکانیابی محل دفن پسماندهای خطرناک در 29 استان باقیمانده، 9 طرح آلودگی رودخانه ها، 32 طرح آلودگی آبهای زیرزمینی، 20 طرح آلودگی خاک، 5 طرح زیست فناوری خاکهای کشور و 5 طرح در خصوص میزان آلودگی 5 رودخانه کشور می باشد.

مدیرکل دفتر بررسی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به اجرای طرح مطالعاتی آلودگی تالابها در آینده ای نزدیک گفت: شرح خدماتی در خصوص مطالعات پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی های تالاب های کشور شروع کردیم و وضعیت آنها را از لحاظ آلودگی بررسی نمودیم.

وی اضافه کرد:بر اساس اطلاعات بدست آمده متاسفانه برخی از تالاب ها به لحاظ کنترل آلودگی در وضعیت بحرانی قرار دارند.