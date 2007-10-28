شطرنج بازان ایران مغلوب تیم قدرتمند چین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز بازیهای داخل سالن ماکائو و در رقابتهای شطرنج کلاسیک عصر امروز تیم شطرنج کشورمان با نتیجه 5/3 بر 5/0 دیدار خود را به تیم چین واگذار کرد.

دراین دیدار که در 6 دور برگزار شد، احسان قائم مقابل حریف خود به تساوی دست یافت ، الشن مرادی نتیجه را به قهرمان چینی آسیا واگذار کرد. دربخش زنان نیز شادی پریدر و شایسته قادر پور مقابل حریفان سرشناس چینی خود تن به شکست دادند.

شطرنج بازان کشورمان در رقابتهای کلاسیک در دور اول موفق شده بودند تیم ژاپن را شکست دهند. تیم شطرنج کشورمان تاکنون در دومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا به یک مدال برنز دربخش سرعت و یک مدال نقره توسط شادی پریدر دست یافته است .

تیم ملی شطرنج کشورمان با 7 ملی پوش شامل احسان قائم مقامی، الشن مرادی، همایون توفیقی، آتوسا پورکاشیان، شادی پریدر، شایسته قادر پور و میترا حجازی پور در دومین دوره رقابت های قهرمانی داخل سالن آسیا شرکت دارد.