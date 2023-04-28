به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دریافت هرگونه وجه مازاد بر کرایه تحت عنوان پشت بارنامه، توافق و… ممنوع است و کارت هوشمند رانندگان خاطی ابطال می‌شود.

وی اضافه کرد: صاحبان کالا از جمله محصولات کشاورزی باید کرایه مندرج در داخل بارنامه را بپردازند و هیچ‌گونه تعهدی برای پرداخت مبالغی خارج از ضوابط تعیین شده با عناوین پشت بارنامه، انعام و… ندارند.

اخترشناس خاطرنشان کرد: در صورت درج مبالغی پشت بارنامه یا مطالبه وجهی خارج از نرخ مندرج در بارنامه از سوی شرکت‌ها و رانندگان، با ارائه مستندات این موضوع در کمیسیون تخلفات قابل پیگیری است و منجر به ابطال کارت هوشمند راننده و جریمه شرکت حمل و نقل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان این اداره کل در قالب گشت‌های دروازه‌ای مراتب را به صورت مستمر پیگیری می‌کنند، تصریح کرد: سامانه ۱۴۱ نیز به صورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه گزارش تخلف و ارجاع به کمیسیون تخلفات است.