صندوق "همراز" در حوزه علمیه خراسان آغاز به کار کرد

مدیر مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این صندوق با عنوان "همزار" با هدف تشکیل مشاوره کتبی ایجاد شده که فرمهای آن از روز گذشته به مدارس علمیه استان های خراسان ارسال شده است.

حجت الاسلام سبزیان افزود: متفاضیان می توانند بدون نیاز به اعلام مشخصات فردی تنها با اعلام مشخصات عمومی مانند جنسیت و تحصیلات پاسخ کتبی خود را در محل اعلام شده دریافت کنند. این فرمها علاوه بر مدارس علمیه در مرکز مشاوره، دفتر فرهنگی مرکز مدیریت خراسان و واحد فرهنگی امور خواهران به علاقمندان ارائه می شود.