  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۰۵

صندوق "همراز" در حوزه علمیه خراسان آغاز به کار کرد

صندوق همزار با عنوان مشاوره کتبی در مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان آغاز به کار کرد.

مدیر مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این صندوق با عنوان "همزار" با هدف تشکیل مشاوره کتبی ایجاد شده که فرمهای آن از روز گذشته به مدارس علمیه استان های خراسان ارسال شده است.

حجت الاسلام سبزیان افزود: متفاضیان می توانند بدون نیاز به اعلام مشخصات فردی تنها با اعلام مشخصات عمومی مانند جنسیت و تحصیلات پاسخ کتبی خود را در محل اعلام شده دریافت کنند. این فرمها علاوه بر مدارس علمیه در مرکز مشاوره، دفتر فرهنگی مرکز مدیریت خراسان و واحد فرهنگی امور خواهران به علاقمندان ارائه می شود.

کد مطلب 576549

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها