به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارندگی‌های شدید در شب گذشته در طبس شاهد وقوع سیلاب در برخی از نقاط این شهرستان و وقوع حوادث رانندگی در محورهای آسیب دیده بودیم.

محمدعلی آخوندی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی امروز به رسانه‌ها در رابطه با این موضوع اظهار داشت: در پی بارندگی شدید یک دستگاه سواری پارس و یک دستگاه تریلی در اثر برخورد با سیل از جاده منحرف و در گل و لای متوقف شدند که توسط نیروهای راهداری رهاسازی شده است.

وی گفت: همچنین متأسفانه یک دستگاه سواری سمند و پراید هم باهم برخورد داشتند که منجر به مصدومیت ۲ نفر شده که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات صورت گرفته در پی این حادثه اسکان آسیب دیدگان بوده است، خاطرنشان کرد: هماهنگی برای اسکان رانندگان و مسافرین در جوخواه تا بازگشایی جاده انجام شد.

محمود اکبری، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی نیز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امدادرسانی هلال احمر به ۳ مورد حادثه سیلاب در شهرستان طبس انجام شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: به دنبال بارندگی‌های شب گذشته به سه مورد حادثه سیلاب در شهرستان طبس امدادرسانی شده است.

وی یادآور شد: به دنبال گزارش هواشناسی مبنی بر بارندگی‌های بهاره، تیم‌های هلال احمر برای امدادرسانی به حوادث احتمالی در حال آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه در منطقه طبس شاهد بارندگی‌های مطلوبی بودیم که منجر به وقوع سیلاب شد، افزود: امدادگران هلال احمر به سه مورد حادثه سیل و آب‌گرفتگی در این شهرستان امدادرسانی داشته‌اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی اظهار کرد: با تلاش سه تیم عملیاتی هلال احمر، ۹ نفر از افراد گرفتار در سیلاب نجات یافتند.