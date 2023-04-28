هوای نظرآباد ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۱۷ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های اشتهارد، فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۸۱، ۴۰، ۵۶ و ۱۵۸ است که بر این مبنا کیفیت هوای نظرآباد در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها، اشتهارد و ساوجبلاغ در وضعیت قابل قبول و فردیس در وضعیت سالم قرار دارد.

گرد و غبار و تردد خودروها عامل کاهش کیفیت هوای نظرآباد شده است.

بر این اساس ساکنان نظرآباد به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.