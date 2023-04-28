رمز پیشرفت کشور در دست معلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اردبیل که در مصلی امام خمینی این شهر اقامه شد، اظهار داشت: روز معلم را گرامی می‌داریم و در برابر زحمات قدسی آن‌ها سر تعظیم فرود می‌آوریم و اعتقاد داریم رمز بزرگ پیشرفت کشور ما در دستان مبارک معلمان عزیز است.

وی خاطرنشان کرد: از دولت مردان و از نمایندگان مجلس انتظار داریم مناسب شأن آسمانی معلمان برای این قشر تصمیم بگیرند.

امام جمعه اردبیل با گرامیداشت روز کارگر بیان کرد: همچنین روز کارگر را گرامی می‌داریم و به رسول خدا اقتدا می‌کنیم که دست کارگر را بوسیدند و فرمودند: «این دستی است که خداوند آتش جهنم را به آن حرام کرده است» این روایت در منابع اهل سنت آمده و بعضی از علما در صحت آن تردید کرده‌اند ولی حضرت امام (ره) آن را پذیرفته است.

قابلیت‌های اردبیل در سطح جهانی معرفی می‌شود

عاملی با اشاره به رویداد اردبیل ۲۰۲۳ تصریح کرد: وزیران گردشگری کشورهای عضو اکو یا سازمان همکاری‌های اقتصادی که ۱۰ کشور در آن عضویت دارند در مهر ماه سال ۹۸ در خجند تاجیکستان، اردبیل را برای سال ۲۰۲۳ به عنوان پایتخت گردشگری این کشورها انتخاب کردند که هدف این سازمان توسعه پایدار اقتصادی و گردشگری برای کشورهای عضو است.

وی گفت: اعلان پایتخت برای معرفی قابلیت‌ها و جذب گردشگر است طبعاً در دنیای معاصر معرفی قابلیت‌ها با صنعت ارتباطات که به صورت محیرالعقول پیشرفت کرده است صورت می‌گیرد قابلیت‌های بی نظیر استان اردبیل نه تنها برای ملت‌های دنیا بلکه هنوز برای اعضای اکو ناشناخته است اردبیل ما فقط برای داخل کشور معرفی شده است و لذا در ایام تعطیل با حجم عظیم گردشگر مواجه می‌شود.

امام جمعه اردبیل اظهار کرد: در چهار روز تعطیلات اخیر طبق آمار نیروی انتظامی ۴۷۷ هزار خودرو وارد استان اردبیل شد که این حجم تردد و مسافرت به استان اردبیل اولاً نشان می‌دهد که استان ما جزو مراکز گردشگری درجه اول کشور است و شایسته سرمایه گذاری‌های کلان توریستی و گردشگری برای تولید ثروت است ثانیاً نشان از توان نسبی مالی بخش مهمی از ملت ما است.

عاملی خاطرنشان کرد: این حجم مسافرت آن هم فقط به یک نقطه کشور در دنیا کم نظیر است در دوران سابق خانواده‌ها نه در حد امروز دارای خودرو بودند و نه در حد امروز تمکن مالی و امکان مسافرت و گردش داشتند.

خطیب جمعه اردبیل اضافه کرد: آمار نشان می‌دهد در عرض چهار ماه ۳۰۰ هزار گردشگر ایران وارد وان ترکیه شده‌اند طبق آمار رسمی ترکیه آنها یک و نیم میلیارد لیره به اقتصاد وان کمک کرده‌اند.

جاده اردبیل - آستارا هرچه سریع‌تر دوبانده شود

عاملی تاکید کرد: حجم تردد در این سه روز نشان داد که باید با همکاری استان اردبیل و گیلان در اسرع وقت جاده حیران و کل جاده اردبیل آستارا دو بانده شود چرا که این جاده در راستای جذب توریست جزو استثنایی‌ترین جاده‌های دنیا است فقط در روز شنبه خودروها در فاصله تونل تا گردنه حیران و بلکه تا «ونه بین» سه ساعت قفل شدند، جای بسیار شکر است که تونل دوم توسط استان اردبیل شروع شده و انتظار در تسریع آن است.

ایران در تأمین بنزین شاهکار می‌کند

امام جمعه اردبیل گفت: در این پیک تردد با اینکه مصرف بنزین روزانه در ایران به ۱۲۰ میلیون لیتر رسید اما سوخت همه این خودروها تأمین شد جمهوری اسلامی بدون کمک خارجی با دستیابی به دانش پالایشگاهی توانسته است شاهکار بزرگی را در تولید بنزین انجام دهد.

عاملی افزود: کسی به فکرش نمی‌رسید که زمانی برسد که ایران روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید کند ایران از این حیث داغ بزرگی بر دل آمریکا گذاشته است آنها حساب خاصی برای بحران بنزین در ایران باز کرده بودند و همه منافذ را بسته بودند تا قطره‌ای بنزین به ایران وارد نشود اما از قضا سکنجبین صفراء فزود.

وی تصریح کرد: همچنین جای بسیار خوشحالی است که با این حجم حیرت‌آور تردد به استان اردبیل هیچ گونه حادثه ناگوار و تصادف در استان پیش نیامد در این خصوص به طور ویژه از پرسنل راهنمایی رانندگی و کلاً نیروی انتظامی تشکر می‌کنم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل ابراز امیدواری کرد؛ مسئولان مربوطه به ویژه میراث فرهنگی و گردشگری و صاحبان هتل‌ها با استفاده از ابزارهای ارتباطی پیشرفته مثل کانال‌های ماهواره‌ای پربیننده بین المللی و سایت‌های فعال در کشورهای ثروتمند در معرفی قابلیت‌های استان و منطقه کار کارستان انجام دهند.

عاملی بیان کرد: در آن صورت قطعاً از لحاظ ورود گردشگران خارجی استان ما بسیار خواهد درخشید، ۱۳۰ آب داغ معدنی در دامنه سبلان بخشی از قابلیت استثنایی استان ما است که در هیچ نقطه دنیا وجود ندارد یک گروه تحقیقاتی در یک کشور اروپایی اوصاف بهشت را از قرآن، تورات و انجیل درآورده و تمام خصوصیات جای جای کره زمین را نیز تهیه کرده و به نرم‌افزار خاصی داده‌اند تا بهشت روی زمین تعیین گردد این نرم‌افزار سه نقطه از کره زمین را بهشت کره زمین معرفی کرده یکی از آنها منطقه ما است.

رفتار اروپایی‌ها در تحریم مقامات ایرانی جنون آمیز است

امام جمعه اردبیل با اشاره به تحریم اخیر برخی از شخصیت‌های ایرانی توسط اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اظهار کرد: این روزها اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به صورت جنون آمیز به طرف تحریم افراد عادی و غیر مؤثر در بقا و پیشرفت جمهوری اسلامی روی آورده‌اند معلوم می‌شود طمع بسیار خاصی در آنها ایجاد شده است.

عاملی گفت: یکی از تحلیلگران بزرگ اروپایی راجع به سیستم تحریم تحمیل شده به ایران توسط اروپا و آمریکا مطلبی گفته که بسیار ارزشمند است و جا دارد اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها حساب خاصی برای آن باز کنند این سیاستمدار و تحلیلگر به اروپایی‌ها می‌گوید با پایین آوردن تحریم به سطح اشخاصی که در بقا و قدرت جمهوری اسلامی اثری ندارند.

عاملی تصریح کرد: اینجانب می گویم در عین حال ولع و حرص آن‌ها برای تحریم هر چه بیشتر ایران تکلیف سنگین در ذمه دولت مردان و ملت درست می‌کند برنامه ریزی های علمی و دقیق، انجام کارهای زیربنایی، رعایت شایسته‌سالاری، فراهم کردن تسهیل در سرمایه‌گذاری و تولید داخلی و انتخاب افراد شایسته برای مراکز حساس تصمیم گیری آنها را با خیبت و خسران مواجه می‌کند.

شرکت‌های تولیدی علوفه خود را در اختیار عشایر قرار دهند

امام جمعه اردبیل در بخش‌های دیگر خطبه‌ها با اشاره به محرومیت امسال شمال استان از باران گفت: تقدیر الهی امسال این بود که شمال استان از باران الهی محروم باشد قطعاً عشایر ما بعد از بازگشت از ییلاقات با مشکل نهاده‌های دامی مواجه خواهند بود به همین دلیل از شرکت‌های بزرگ تولیدی محصولات کشاورزی می‌خواهم علوفه خود را به خارج از استان نفروشند بلکه با قیمت عادلانه همه را در اختیار عشایر ما قرار دهند از مسئولین استانی هم می‌خواهم در این خصوص جدیت کامل داشته باشند.

عاملی تاکید کرد: تعیین شعار سال توسط مقام معظم رهبری صرفاً برای برگزاری جلسات و سمینارهای بی فایده نیست بلکه تعیین تکلیف و اولویت برای دولت مردان و حکم شرعی برای تمام کسانی است که سلباً و ایجاباً در موضوع تورم تأثیر دارند.

وی خاطرنشان کرد: از دولت محترم می‌خواهیم و انتظار داریم در دو عرصه اساسی و اورژانسی با عوامل تورم رزم بی‌امان را شروع کنند و لحظه به لحظه از اقدامات خود در کنترل تورم به ملت عزیز گزارش دهند و با مدیریت علمی، فنی و تخصصی مانع از اقدامات تورم زا توسط سو استفاده کننده ها و اهل خیانت باشد.

امام جمعه اردبیل اضافه کرد: این درست نیست که هر قشری در سال جدید تصمیم بگیرد کالاها یا محصولات خود را با درصد دلبخواهی بالا ببرد و دولت و دستگاه قضائی تماشاگر باشند از ملت بزرگ به ویژه از کسبه می‌خواهیم توجه کنند که تعیین شعار تکلیف ملی و شرعی برای همه درست می‌کند هر تاجر یا کاسبی که می‌خواهد اجناس خود را به قیمت سابق عرضه کند و شریک جنایت نباشد فوراً سایر کسبه تمام اجناس او را با نیت سود بیشتر خریداری می‌کنند.

عاملی ادامه داد: امروز اقدام به خرید کالا بدون نیاز که موجب تعذیب و رنج و زحمت دیگران شود قطعاً گناه کبیره و قطعاً خیانت به انسان‌ها و خیانت به ملت و کشور است و تبعات آن متوجه خائنین نیز خواهد شد همه توجه کامل کنند چه دولتیان و چه ملت بزرگ که تنها امید دشمن خون خوار و خون ریز فقط و فقط استمرار تورم دو رقمی است.

وی گفت: من همیشه گفته‌ام که ما نباید سرمایه‌های اجتماعی خود را از دست بدهیم و ثوق ملی، عرق ملی احساس‌های جمعی سرمایه‌های بسیار بزرگ ملت ما است من از تجار، کسبه و تولیدکنندگان می‌خواهم دولت را در این باب تنها نگذارند عرق ملی اگر اینجا به مدد کشور و ملت نیاید پس کجا باید نقش ایفا کند همه توجه کنند که جمهوری اسلامی آخرین فرصت برای ملت ما برای رسیدن به جایگاه خود در میان ملت‌ها و دولت‌ها از جهت استقلال، حاکمیت ملی، اقتدار علمی، وزن سیاسی و امنیت پایدار است.