نماز باران مسلمانان آمریکا برای مهار آتش در کالیفرنیا

شورای روابط اسلامی آمریکایی روز سه شنبه اول آبان ماه از مساجد و نمازخانه ها و سایر مراکز اسلامی آمریکا خواست برای از بین بردن آتشی که اکنون در کالیفرنیا زبانه می کشد دعا کرده ونماز باران بخوانند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی از مساجد آمریکا خواست نماز استثقاء ( نماز باران) بخوانند که حضرت محمد(ص) معمولا در زمان قحطی آن را اقامه می کردند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی در این درخواست به آیه 52 سوره هود اشاره کرده که خداوند می فرماید: و اى قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوى او بازگردید، تا (باران) آسمان را پى در پى بر شما بفرستد و نیرویى بر نیرویتان بیفزاید! و گنهکارانه، روى (از حق) بر نتابید.

نهاد اعواد مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی آمریکایی گفت: آمریکایی ها از هر دینی که باشند باید برای آتش نشانهایی که با این آتشهای مهلک مبارزه می کنند دعا کنند.

وی همچنین از مساجدی که در مناطق آتش سوزی قرار دارند خواست به قربانیان پناه دهند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان حمایت از حقوق مدنی مسلمانان است که 33 دفتر در سراسر آمریکا و کانادا دارد. این شورا رسالت خود را تقویت درک اسلام، تقویت گفتگو، حمایت از آزادیهای مدنی ، تقویت مسلمانان آمریکایی و تشکیل ائتلافهایی می داند که صلح و درک دوجانبه را ترویج می کنند.

طی چند هفته اخیر ساکنان جنوب «لیک تاهو» در ایالت کالیفرنیا با آتش سوزی بی امان جنگل های لیک تاهو دست و پنجه نرم می کنند. کالیفرنیا ایالت مستعد حریق آمریکا است و در سال چند بار این اتفاق برای ساکنان آن تکرار می شود. جنگل های انبوه کالیفرنیا در نتیجه تغییرات آب و هوایی و افزایش بی سابقه دمای هوای این چند ساله از بین رفته و نابود شده اند.

همکاری رهبران مسلمان و یهودی بریتانیا برای مبارزه با مواد مخدر

رهبران جامعه مسلمان و یهودی بریتانیا برای نخستین در زمینه ارائه خدمات بین‌ادیان با هدف ارائه مشاوره به معتادان مواد مخدر و از بین بردن فرهنگ سکوت درباره اعتیاد با یکدیگر همکاری می‌کنند.

کریستینا بل مدیر اجرایی سازمان خیریه و حمایتی دراگ لاینز اظهار داشت: می خواهیم خدمات خود را با همکاری جوامع دینی گسترش داده و به زبانهای مختلف و در زمانهای مختلف این حمایتها را ارائه کنیم.

رهبران مسلمان در شرق لندن با این سازمان خیریه یهودی همکاری کرده تا با اعتیاد مواد مخدر مبارزه کنند. این همکاری با توافق میان خاخام آریا سوفرین مدیر مرکز خیریه یهودیان و امام هارون رشید پاتل امام جامعه مسلمان از سازمان مبارزه با الکل و مخدر شکل گرفته است شکل‌گیری ایده این همکاری به دنبال انتشار گزارشی درباره جامعه مسلمانان بریتانیا شکل گرفت که نتایج آن به نتایجی که خاخام سافرین در جامعه خود به دست آورده نزدیک بود.

این گزارش پیشنهاد خط حمایتی مشابه دراگ لاین را با هدف قرار دادن مسلمانان ارائه کرده بود، اما به جای شکل‌گیری یک سازمان جدید روحانی جامعه مسلمان و یهودی، درباره گسترش حمایتهای این سازمان برای دربرگیری جامعه مسلمان توافق کردند.

این سازمان هفته‌ای دوباره خدمات خود را به مسلمانان ارائه می کند و برخی داوطلبان مسلمان نیز در این سازمان فعالیت می‌کنند. تاکنون سازمان دراگ لاین 14 مشاور و 6 مربی تازه استخدام کرده و خدمات خود را علاوه بر زبان انگلیسی به زبانهای گجراتی، بنگالی و اردو در اختیار مسلمانان قرار داده است.

نامرین چاودری داوطلب مسلمان که پس از پیوستن به خدمات این سازمان هر ماه تلفنهای متعددی دریافت می‌کند که افراد تماس گیرنده طی آن از مشکلات خود و مشکلات اعضای خانواده می‌گویند اظهار داشت: هدف وی از پیوستن به این خدمات اجتماعی بین‌دینی این است که صحبت کردن درباره اعتیاد به مواد مخدر در جامعه مسلمان به تابوی فرهنگی تبدیل شد که با تلفیقی از شرم و واهمه همراه است. بدین جهت باید آنها را برای درمیان گذاشتن مشکلات خود با مشاوران یاری کرد.

12 شهر اتریش به احادیث نبوی مزین می‌شوند

در دومین مرحله از تبلیغات مکارم اخلاقی و ویژگیهای حضرت محمد (ص) با هدف ارتباط و انسجام مردم جامعه اتریش با یکدیگر، 12 شهر این کشور طی 10 روز به احادیث نبی اکرم (ص) مزین می‌شوند.

در مرحله دوم موج تبلیغات معرفی ویژگیهای اخلاقی نبی اکرم (ص) احادیث نبوی به زبان آلمانی ترجمه شده و خیابانهای 12 شهر اتریش با آن تزئین شده اند. این فعالیت از شنبه 28 مهر ماه آغاز شده که در برخی مناطق تا 8 آبان و برخی مناطق نیز 16 آبان ادامه خواهد داشت .

مرحله اول تبلیغ و اطلاع رسانی از سوی سازمان اتحادیه مسلمانان سال گذشته پس از عید فطر در وین اتریش آغاز شد و امسال تعداد بیشتری از شهرهای اتریش شامل این طرح شده است.



هدف از این کار معرفی ویژگیها و مکارم اخلاقی حضرت محمد (ص) به شهروندان اتریشی است که در این احادیث شیوه ارتباط و انسجام در یک جامعه را بدون توجه به نژاد یا دین منعکس کرده و به همبستگی اجتماعی و انسجام آنها کمک می کند. این احادیث در 426 تابلو نشان داده می شود. یکسری از این تابلوها الکترونیکی، برخی از آنها با نوری و بخشی نیز متحرک هستند که در اماکن خاص به ویژه در 10 ایستگاه مترو در پایتخت اتریش نصب شده اند.



برخی از این تابلوها با تصویر همراه است که عرفان بالاذ هنرمند و نقاش ترکی می گوید: این تصاویر گرسنگی مادی را به همراه همبستگی معنوی با همسایه را نشان می دهد که در جوامع معاصر به آن توجهی نمی شود و این حدیث پیامبر را که " کسی که سیر باشد و همسایه اش گرسنه بخوابد از ما نیست" را نشان می دهد.

هزینه این تابلوها تاکنون 90 هزار یورو شده است که در نشست خبری سازمان اتحادیه مسلمانان شیخ محمد ترهان رئیس اتحادیه و مسئول هماهنگی این تابلوها گفت: هزینه این تابلوها از طریق مساجد اقلیت مسلمان ترک ساکن اتریش در ماه مبارک رمضان جمع آوری شده که برخی از رسانه های گروهی اسلامی، اتریشی و ترکی از نمازگزاران درخواست کرده اند برای این کار کمک کنند.

اظهارات نمایندگان کنگره درباره قرآن به ترویج اسلام هراسی دامن می‌زند

اعضای جامعه بین‌ادیان اکلوهوما روز جمعه 4 آبان ماه اعلام کردند: اظهارات برخی از نمایندگان کنگره امریکا که از پذیرفتن نسخ قرآن به عنوان هدیه یک شورای مشورتی مسلمانان خودداری کردند ترویج کننده اسلام‌هراسی، عدم اعتماد و خصومت محسوب می‌شوند.

مارتین لاوانهار متروپلیتن شهر تولسا که در مرکز اسلامی شهر تولسا در اوکلوهوما حاضر شده بود گفت: رکس دوکن و سند اسپرینگ از نمایندگان کنگره امریکا به هموطنان امریکایی خود بی‌احترامی کرده‌اند چرا که نسخ قرآن را از مسلمانان به عنوان هدیه نپذیرفته‌اند.

دوکن اظهار داشت که ساکنان اکلوهوما کشتن زنان و کودکان بی‌گناه را به نام دین نمی‌پذیرند. از زمانی که این اظهارات توسط دونکن منعکس شد دست کم 24 نفراز سایر قانونگذاران کنگره نیز از پذیرفتن نسخ خطی خودداری کردند.

اوانهار گفت: تنوع ویژگی یک جامعه خوب تلقی می‌شود. همه ما بر اساس اعتقاد به خداوند یک ملت محسوب شده و نباید به واسطه اقدامات سیاستمدارانی که از ادیان برای ایجاد تعصب استفاه می‌کنند متفرق شویم.

دیوید برنستاین مدیر روابط عمومی فدراسیون یهودی تولسا اظهار داشت: دین و دولت باید بایکدیگر همکاری کنند تا جامعه‌ای را بسازند که در آن مردم ایمن و آزاد باشند. واژگان انزجار آمیز به اقدامات منزجر کننده تبدیل می‌شوند و این امر می‌تواند سالها تکرار شود.

کیث مک آرتور رئیس ائتلاف بین ادیان تولسا اظهار داشت: زمانی که دین برپایه عمل افراط گرایان معدودی محکوم می شود ما رنجیده خاطر می شویم. مرسوم است زمانی که هدیه ای به فردی ارائه می شود بگوید متشکرم، حتی اگر این هدیه را نخواسته و دوست نداشته باشد. از نمایندگان منتخب خواسته می شود با احترام نسبت به افرادی که اعتقادات متفاوت با خود دارند رفتار کنند.

جاستیس ویدنر از انجمن " به نفرت بگو نه" گفت: ما اعتقاد داریم که از این حق برخوردار هستیم از رهبران سیاسی خود بخواهیم با همه با احترام ارتباط برقرار کرده و رفتار کنند.

اولیور گفت: کنفرانس جامعه و عدالت اوکلوهوما امتناع از پذیرش قرآن را نگران کننده دانست و گفت: در تمام ادیان افراط گرایانی هستند که کتاب آسمانی را برای رسیدن به دیدگاه های خود تفسیر می کنند؛ اما عدم تساهل دینی در اوکلوهوا جای ندارد.

راضی هاشمی مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی امریکایی در اوکلوهوما گفت: توزیع قرآن میان نمایندگان کنگره با هدف آموزش آنها صورت گرفته و عدم پذیرش آن مساوی با آشفته کردن جمعیت متنوع این شهر است. اکثریت مسلمانان خشونت را نفی کرده و خواستار برقراری ارتباط، درک و از بین بردن بی اعتمادی ها هستند.

عدم ارائه ویزای امریکا به طارق رمضان محکوم شد

اتحادیه آزادیهای مدنی امریکا امتناع دادگاه فدرال امریکا را از ارائه ویزا به طارق رمضان متفکر مسلمان اروپایی به چالش کشید و اظهار داشت: محرومیت ایدئولوژیک نوعی از سانسور بوده که با ارزشهای دمکراتیک منافات دارد.

جمال جعفر مدیر پروژه امنیت ملی در اتحادیه آزادیهای مدنی امریکا اظهار داشت: دولت از ورود طارق رمضان به کشور به علت اندیشه‌های وی ممانعت به عمل می آورد که این امر در جامعه ای که مدعی دمکراسی بوده غیرقابل قبول تلقی می شود.

طارق رمضان یکی از علمای برجسته مسلمان محسوب می‌شود که مجبور شد سال 2004 جایگاه تدریس در دانشگاه نوتردام را به علت عدم ارائه ویزا رها کند.

واشنگتن پس از آن ادعای خود را مبنی بر محرومیت ایدئولوژیکی تغییر داد و اظهار داشت نتوانسته ثابت کند که رمضان از تروریسم حمایت می‌‍کند.

دولت امریکا همچنین در سپتامبر سال 2006 برپایه کمکهای مالی وی بین سالهای 1998 تا 2002 به یک بنیاد خیریه مستقر در سوئیس که به فلسطینی ها کمک می کرد از ورود این متفکر مسلمان به کشور جلوگیری کرد.

تیم مدافع طارق رمضان در اتحادیه آزادیهای مدنی امریکا پنجشنبه به دادگاه فدرال گفت که رمضان پیش از آن که ایالات متحده این سازمان خیریه را تروریست بداند به آنها کمک مالی می کرده است و اقدامات انساندوستانه وی در آن زمان کاملا مجاز بوده است.

رمضان نویسنده 20 کتاب و 700 مقاله درباره اسلام از جمله " مسلمانان غربی و "آینده اسلام" با تلاشهای خستگی ناپذیر اقلیت مسلمان اروپا را ترغیب کرده تا در جوامع متبوع خود ادغام شوند.

وی توسط مجله تایمز به عنوان یکی از 100 مبتکر قرن بیست و یکم معرفی شد. اعتبار وی در محافل امریکایی بریتانیا و امریکا به علت میانه روی در زمینه امور مسلمانان صورت گرفته است.

آرتور اسنبرگ مدیر حقوقی این اتحادیه مستثر در نیویورک اظهار داشت: اگرچه محرومیت ایدئولوژیک معمولاً افرادی را دربرمی‌گیرد که از تروریسم حمایت می‌کنند، اما این عبارتها مبهم بوده و در معرض دستکاریهای سیاسی قرار گرفته‌اند

آمار جدید درباره مسلمانان هلند اعلام شد

دفتر مرکزی آمار در هلند اعلام کرد که تعداد دقیق مسلمانانی را که در این کشور اروپایی زندگی می‌کنند با روش نظرسنجی مشخص کرده و از روشی که پیشتر بر پایه محاسبه کشورهای آنها صورت می گرفت پرهیز کرده است.

دفتر مرکزی آمار در هلند اعلام کرد که مسلمانان این کشور 2/5 درصد از جمیعت 3/16 میلیون نفری را تشکیل داده که این تعداد 850 هزار نفر محسوب می شوند اما پیشتر این تعداد یک میلیون نفر و 1/6 درصد از جمعیت جامعه اعلام شده بود.

علت اصلی تغییر تعداد مسلمانان استفاده ازروشهای قدیمی بود که تعداد مهاجران غیرمسلمان از مهاجران مسلمان کشورهایی که اکثریت جمعیعت مسلمان دارند مجزا نشده بود و از سوی دیگر افرادی که به اسلام مشرف شده است یا خود را مسلمان معرفی نمی‌کنند نیز در این میان محاسبه نشده بودند.

قسمت اعظم مسلمانانی که به هلند مهاجرت کرده اند ترکی، مغربی، سورینامی و اندونزیایی‌تبار هستند.

بررسی هنر و معنویت اسلامی توسط دکتر نصر

استاد مطالعات اسلام دانشگاه جورج واشنتگن برای نخستین بار طی روزهای 25 تا 28 اکتبر ( 3 تا 6 آبان) مجموعه سخنرانی هایی را درباره معماری، علوم، هنر ومعنویت اسلامی در چند شهر کانادا ارائه کرد.

دکتر سید حسین نصر استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج واشنگتن طی روز پنجشنبه در شهر اتاوا، روز جمعه در شهر کینگستونف روز شنبه در شهر تورنتو کرده و امروز یکشنبه 6 آبان ماه در شهر واترلو درباره معماری، علوم، هنر و معنویت اسلامی سخنرانی می‌کند.

کنگره اسلامی کانادا اظهار داشت: این نخستین توری است که طی آن سید حسین نصر برای ایراد سخنرانی به کانادا سفر می‌کند.

سید حسین نصر مطالب بسیاری درباره مضوع یاد شده نوشته و شخصیت پیشگام مطالعات روابط میان دین، علم و محیط زیست محسوب می‌شود.

آثار اولیه وی با موضوعات رویارویی انسان و طبیعیت و بحران معنوی انسان مدرن از نخستین کتابهایی بودند که تبعات فاجعه‌بار بحران زیست‌محیطی جهان را پیش بینی کرده بودند..