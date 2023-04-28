به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور عصر روز جمعه در نشست بررسی اعتبارات و برنامه ریزی طرحهای دزفول در دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان افزود: امیدواریم با کمک مسئولان، سال ۱۴۰۲ اتفاقات متفاوتی رقم بخورد و شاهد جهش در تولید، خدمت به مردم و رونق کشور باشیم.
وی ادامه داد: همه مسئولان در حال تلاش برای بهبود معیشت مردم و کمک به تثبیت قیمتها هستند تا شعار سال به خوبی محقق شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه، دولت در حال جمع بندی برنامهها است؛ امیدواریم ظرفیتهای قانونی خوبی ایجاد کنیم تا در برنامه پنج ساله بعدی با ابزار و مجوزهای قانونی مناسب بتوانیم ۲۶ بند سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را به خوبی محقق کنیم.
وی افزود: کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تحقق این سیاستها ضروری است.
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