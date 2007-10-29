ایران در نمایشگاه بین المللی ساختمان اوکراین شرکت می کند

ایرابه گزارش خبر نگار مهر در مشهد، سید محمد سیدی شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران در نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه که از10تا 13 آبان ماه جاری در شهر اودسا، مهمترین بندر این کشور برگزار می شود، مشارکت کرده است.



وی اظهار داشت: 9شرکت بزرگ ایرانی، اعضای هیئت ایرانی مشارکت کننده در نمایشگاه بین المللی ساختمان اوکراین را تشکیل می دهند که از این تعداد هفت شرکت به صورت مستقیم و دو شرکت به صورت غیرمستقیم (کاتالوگ شو) شرکت دارند.



سیدی تصریح کرد: در این نمایشگاه بین المللی، علاوه بر ایران، کشورهای روسیه، ترکیه، آلمان، رومانی، ایتالیا، بلاروس و برخی کشورهای دیگر حضور دارند.



مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد عنوان کرد: زمینه فعالیت شرکت کنندگان، چینی بهداشتی، قطعات آسانسور، شیرآلات، جاروی مرکزی، لوله و اتصالات، فن آوری ها و تجهیزات مربوط به ایمنی ساختمان، خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، سازه های سبک، ماشین آلات راهسازی و عمران، سونا و جکوزی، انواع پوشش های نما، فرآورده های بتنی، پنجر ه های فلزی و غیرفلزی، دیوار و سقف کاذب، انواع پوشش و عایق و بالابرها است.

