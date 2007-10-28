اقدامات و تحریم های یکجانبه آمریکا محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل که یک نسخه از آن به مهر ارسال شده، ضمن محکومیت اقدامات تحریمی آمریکا علیه ایران آمده است :"تدابیر جدید غیر قانونی آمریکاعلیه ملت ایران و مؤسسات نظامی، مالی و دیگر مؤسسات یکبار دیگر نشان داد که رویکرد یکجانبه این کشور به سبب ماهیت غیر مشروع و هژمونیک آن محکوم به شکست است.

در این بیانیه که در واکنش به اقدامات تحریمی یکجانبه اخیر آمریکا آمده است : بدون شک زدن برچسب تروریست به کشورهای مستقل و مؤسسه های ملی آنها اقدامی بر خلاف اساسی ترین قوانین روابط بین المللی و منشور سازمان ملل متحد است.

دفتر نمایندگی ایران در ادامه این بیانیه آورده است : روشن است که علیرغم تبلیغات سازمان یافته آمریکا و ایادی این کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخشی مهمی از نیروهای نظامی ایران است و در حقیقت با تحریم این نیروی مردمی و محبوب، آمریکا تمامی ملت ایران را هدف قرار داده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که ایران خود یکی از قربانیان تروریسم است و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی همیشه تروریسم را در تمامی اشکال محکوم کرده اتهامات آمریکا در این رابطه بی اساس است.

در بیانیه همچنین با اشاره به همکاری خوب ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح شده است که چنین اقداماتی از سوی آمریکا با انگیزه سیاسی صورت می گیرد.