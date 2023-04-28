لزوم حفظ شأن طلبگی توسط طلاب در ورود به عرصه فناوری ارتباطات

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی به نخستین گردهمایی جهادگران عرصه فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه پیامی را صادر کرد، که متن پیام این مرجع تقلید شیعیان به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَی سَیِّدِنَا وَ نَبِیِّنَا أَبِی الْقَاسِمِ المصطفی مُحَمَّد وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ سَیِّمَا بَقیَّه اللَّهِ فِی الأَرْضِینَ.

با سلام و تحیت؛

یکی از مسائل مهم و نیاز امروز دانش پژوهان محترم آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات است که موجب شکوفایی در عرصه‌های مختلف آموزشی، اقتصادی و فرهنگی است.

موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات امروز به سرعت در حال پیشرفت است و در زندگی انسان، نقش مهمی دارد؛ خصوصاً در عرصه آموزش یک نیاز اساسی محسوب می‌شود؛ بر این اساس آشنایی با آن یک ضرورت است و یکی از ویژگی‌های مهم فناوری اطلاعات سرعت توسعه آن است.

باید توجه داشت که زمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب رادیو و تلویزیون و بعدها کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار و شبکه‌های ماهواره‌ای و امروز نیز فناوری روز جدید، بُروز و ظهور کرده است و در این میان حضور طلاب محترم با حفظ هویت و شأن طلبگی و با توجه به نیاز جامعه و رسالت حوزه‌های علمیه در ابعاد مختلف بسیار مناسب است؛ به این موضوع توجه کنند و تقویت نمایند.

إن شاء الله با توجه به فرصت‌ها و تهدیداتی که در دنیای امروز مشاهده می‌شود بتوان از جانب حوزه‌های علمیه به بهترین وجه بهره برداری نمود.

در پایان توفیق همگان از از خداوند متعال خواستارم.