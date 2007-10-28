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۶ آبان ۱۳۸۶، ۲۱:۱۵

سرمربی تیم ملی از اروپا می آید

سرمربی تیم ملی از اروپا می آید

اعضای کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال در نشست عصر امروز خود جزئیات و روند انتخاب سرمربی آینده تیم ملی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته انتقالی عصر امروز درمحل فدراسیون فوتبال و با حضورصفایی فراهانی، کیومرث هاشمی، مهدی خبیری و علی رغبتی برگزار شد، که اکثر زمان این جلسه به بحث و بررسی پیرامون انتخاب سرمربی تیم ملی اختصاص داشت .

در پایان این نشست دو ساعته مقررشد با توجه به معیارها و اهداف تیم ملی برای صعود به جام جهانی، سرمربی آینده تیم ملی ازجمع مربیان خارجی و ترجیحا از میان مربیان اروپایی انتخاب شود.

همچنین با انتخاب یک گروه کارشناسی از سوی کمیته انتقالی شامل مربیان با تجربه که شناخت مناسبی بر روی مربیان خارجی دارند مقرر شد ، روند مذاکره با گزینه های واجد شرایط  آغاز و در هر مرحله روند پیشرفت مذاکرات به کمیته انتقالی گزارش شود .

در این جلسه همچنین مقررشد کادر دستیاران تیم ملی ترکیبی ازمربیان کارآمد داخلی انتخاب شود. 

در این نشست همچنین صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال گزارشی از سفر خود به زوریخ و شرکت درمجمع فیفا و مباحث مطرح شده در این نشست را به اعضا ارائه کرد.

تنها غایب نشست عصر امروز کمیته انتقالی دکترحسن غفاری بود که به جهت نظارت مسابقات فوتسال دومین دوره بازی های داخل سالن آسیا در ماکائو حضور دارد.

کد مطلب 576590

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