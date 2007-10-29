تئاتر ایران در فضایی دوستانه و صمیمی برگزار می شود

باربل مایر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در اصفهان بسیار زنده و پر از شادی و نشاط بود که این امر نکته ای مهم و قابل توجه است همچنین توجه بزرگسالان به تئاتر کودک نیز در ایران جالب توجه است زیرا این علاقه به طور معمول در دیگر کشورهای دنیا مشاهده نمی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: اصفهان دارای امکانات مناسبی برای برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر است و هر آنچه که مورد نیاز یک پایتخت نمایش است را داراست.

مایر که در چهاردهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در بخش ویژه با اثر "البین و لیلا" شرکت کرده است، پیرامون این قطعه نمایشی بیان داشت: در این نمایش می خواهیم بیان کنیم که همه مردم از اقلیت های و نژادها می توانند در صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی کنند.

این کارگردان تئاتر آلمانی یادآور شد: تئاتر در ایران با کمال سادگی برگزار می شود اما بسیار تاثیرگذار و تخصصی است و با سبکی کاملا متفاوت با تئاتر آلمان اجرا می شود.