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۷ آبان ۱۳۸۶، ۹:۰۶

صدر نشینی تربیت بدنی برازجان در هندبال باشگاههای کشور

صدر نشینی تربیت بدنی برازجان در هندبال باشگاههای کشور

ساری - خبرگزاری مهر: در پایان دومین روز برگزاری مسابقات هندبال زیرگروه لیگ برتر باشگاه های کشور تیم تربیت بدنی برازجان در صدر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در این مسابقات که شامگاه یکشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار شد تیم تربیت بدنی برازجان 30 بر 28 گچ فارسان شهرکرد را برد و به دومین پیروزی خود در این رقابت ها دست یافت.

تیم خوشه طلایی آمل، نماینده مازندران 24 بر 23 از سد اشی مشی رشت گذشت و شهرداری تبریز هم 26 بر 24 برابر لارستان فارس صاحب برتری شد.

امروز دوشنبه و در سومین روز برگزاری این رقابت ها اشی مشی رشت با گچ فارسان شهرکرد دیدار می کند. تربیت بدنی برازجان و لارستان فارس برابر هم قرار می گیرند و در حساس ترین دیدار که امشب برگزار می شود تیم های خوشه طلایی آمل و شهرداری تبریز به مصاف هم می روند.

در پایان دومین روز این رقابت ها تربیت بدنی برازجان با دو پیروزی متوالی و چهار امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت و تیم های خوشه طلایی آمل و شهرداری تبریز با دو امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

کد مطلب 576634

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