مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

احمد توکلی: نمی توانم نمره خوب به عملکرد ا قتصادی دولت دهم

هشدار آلمان علیه هر گونه ماجراجویی علیه ایران

وزیر ارتباطات: نتیجه ای در زمینه کاهش تعرفه SMS حاصل نشده است



اعتماد:

در سفر باباجان به تهران صورت گرفت، ترکیه به دنبال جلب نظر ایران

الازهر ابزار قدرت سیاسی مبارک می شود، طنطاوی : ریاست جمهوری موروثی منع شرعی ندارد

درماه های آذر و دی ، سهام بانک های ملت ، صادرات ، رفاه و تجارت در بورس عرضه می شود



اعتماد ملی :

خاتمی سرلیست اعتماد ملی

اعتراض مردم آمریکا به جنگ طلبی علیه ایران

آخرین گفتگوی سفیرچین در تهران :تحریم ایران هدف ما نیست



ایران :

تاکید رئیس جمهور درکنگره بین المللی بزرگداشت مولانا: تکیه گاه مولوی فرهنگ ایرانی است

البرادعی : پایان هیاهوی هسته ای ایران فرا رسیده است

وزیر کشور: پروژه ها دردولت نهم 2 سال زودتر اجرا می شود



ابرار:

آیت الله موسوی اردبیلی: گرانی ، داد مردم را در آورده است

اعتیاد، سالانه 10 هزار میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل می کند

عضو جبهه متحد اصولگرایان: کاندیداها را آذر ماه معرفی می کنیم



ابتکار:

ماموریت نماینده ویژه ترکیه برای جلب همراهی ایران ، تهران و آنکارا علیه تروریسم

لاریجانی : کاندیدای مجلس نمی شوم

رانت 100 میلیارد تومانی در بازار خودرو



اسرار:

با تصویب نمایندگان مجلس ؛ دولت موظف به تامین مسکن اقشار کم درآمد شد

البرادعی حمله رژیم صهیونیستی به سوریه را به شدت محکوم کرد

باهنر: دیپلماسی دولت نهم دیپلماسی اخم ولبخند است



پول:

مصوبه دولت برای واگذاری سهام 4 شرکت به آستان قدس

مجلس اجازه داد، واگذاری زمین اجاره ای با تسهیلات

ارزش روز بازار سهام ایران به 48 میلیارد دلار رسید



تفاهم:

ایران در بین 82 کشور از نظر جذابیت اقتصادی هشتادم شد، بالاتر از آنگولا

احمد توکلی : دولت قطب نما ندارد

مدیر عامل بانک ملی ایران : نیازهای نهفته مشتریان باید کشف و به آنها ارائه شود



تهران امروز:

نقد عملکرد دولت از دیدگاه احمد توکلی : کشتی اقتصاد ما قطب نما ندارد

البرادعی: زمان توقف هیاهو پیرامون مساله هسته ای ایران فرا رسیده است

با اجرایی نشدن طرح " جمعه ها با مدرسه " مدارس اجاره داده می شوند



جام جم:

گشایش کنگره بین المللی مولانا با سخنان رئیس جمهوری ، مولوی به تنهایی یک رسانه معنوی است

گزارش " جام جم" از رکود معاملات املاک، خریداران با بازار مسکن قهر کرده اند

زندگی زیر برق فشار قوی فقر یا بی توجهی



جوان:

مردم از فرآیند صدور کارت ملی گلایه دارند، کارت هایی که نرسیدند

احمد توکلی : کشتی اقتصاد دولت قطب نما ندارد

تهران کانون دیپلماسی منطقه



جمهوری اسلامی:

تظاهرات ضد جنگ در دهها شهر آمریکا وکانادا

بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف به تامین مسکن اقشار کم درآمد شد

گسترش موج مخالفت در غرب با تحریم آمریکا علیه ایران



خراسان:

لایحه بودجه 87 ، بستن چشم نظارتی مجلس و بازگذاشتن دست دولت

حسینی: جلیلی مذاکرات آینده را با سولانا دنبال خواهد کرد

با حضور معاون البرادعی درتهران، مذاکرات نهایی ایران و آژانس درباره سانتریفیوژها امروز برگزار می شود



حمایت:

معاون اول قوه قضائیه با مقایسه نظام های قضائی دنیا تاکید کرد: برتری نظام حقوقی اسلام

وزیر کشور: احساس فقر یک بحث جدی است

مدیر کل دفتر ریاست سازمان بازرسی کل کشور: آنچه لازم است به آن که لازم است



حیات نو:

شش ماه نخست امسال ایران به دست آورد: 6/ 25 میلیارد دلار در آمد نفتی

تهران و آنکار تاکید کردند: مبارزه جدی باتروریسم

آیت الله موسوی اردبیلی : گرانی داد مردم را در آورده است



خبر:

مدر کل دفتر ریاست سازمان بازرسی کل کشور: مردم حق دارند از نتیجه برخورد با متخلفان آگاه شوند

وزیر کشور: احساس فقر در کشور جدی است

وزیر تعاون: با افراد متخلف درتعاونی ها برخورد قاطع می کنیم



دنیای اقتصاد:

به دنبال انتشار جزئیات بودجه سال آینده مطرح شد، واکنش مجلس به بودجه متفاوت 87

معاون ا لبرادعی به ایران آمد، ایران و آژانس امروز مذاکرات هسته ای را ادامه می دهند

بورس ایران 48 میلیارد دلاری شد



سیاست روز:

نمایندگان مجلس به دولت مجوز دادند؛ تامین مسکن اقشار کم درآمد از منابع عمومی

مطالبه دانشجویان از مسئولان در سالگرد پیام رهبری به جنبش دانشجویی

رئیس جمهور در کنگره بین المللی مولوی عنوان کرد: عشق و فرهنگ پارسی راز جاودانگی مولانا



صدای عدالت:

احمدی توکلی مطرح کرد: اصولگرایان منسجم نیستند تئوری اقتصادی هم ندارند

تذکر جمعی از نمایندگان : با سایت های دولتی هتاک به مرجعیت برخورد کنید

مخالفت کمیسیون بودجه مجلس با بودجه 50 صفحه ای



عصر اقتصاد:

مخالفت کمیسیون برنامه با بودجه 50 صفحه ای

متکی اعلام کرد: همکاری با آمریکا در صورت تغییر سیاست - احتمال آغاز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا

دولت موظف به حذف بهای زمین از قیمت مسکن شد



کاروکارگر:

احمدی نژاد در مراسم افتتاح کنگره بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا: عشق به فضائل و تکیه بر ادب فارسی راز جاودانگی مولاناست

در صورت تغییر سیاستهای واشنگتن ، متکی : ایران حاضر به همکاری با آمریکا برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه است

دولت موظف به حمایت ازتامین مسکن گروه های کم درآمد شد



کیهان:

مراکز اقتصادی و محافل مالی جهان اعلام کردند، خبرهای بد برای اقتصاد آمریکا

در سفر علی باباجان به تهران صورت گرفت، توافق ایران و ترکیه برای مبارزه با گروه های تروریستی در مرز دو کشور

مخالفت فراگیر با تحریم ایران ، خودسری آمریکا اتحاد غرب را تهدید می کند



همبستگی:

نمایندگان درباره ت شویق منتقدان توسط رئیس جمهور به همبستگی گفتند: فاصله حرف تا عمل دولت

احمد توکلی : نمره خوبی به دولت نهم نمی دهم

تذکر 23 نماینده به رئیس جمهور درباره استعفای لاریجانی



همشهری:

رایزنی های ایران برای کاهش تنش درشمال عراق

سهمیه بنزین؛ خدمات شهری 30 درصد کمتر از دولتی ها

نگاه نظریه پرداز پایان تاریخ به دکترین حملات پیشگیرانه، عصر آمریکای نیرومند سپری شده است