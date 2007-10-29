رقابت 32 دانشگاه شمال کشور در اولین حشنواره نشریات دانشجویی

کیومرث نیاز آذری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اولین جشنواره نشریات دانشجویی شمال کشور که از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برگزار می شود نشریات دانشجویی ۳۲ دانشگاه شمال کشور از دانشگاه های گیلان، مازندران و گلستان به رقابت خواهند پرداخت.

وی خاطر نشان کرد: در این جشنواره که از نهم تا دهم آبان ۸۶ در مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری (جاده خزرآباد - فیروزکنده) برگزار می شود بیش از ۵۰۰ اثر دانشجویی از ۸۴ عنوان نشریه در زمینه مقاله نویسی، سرمقاله ، خبر ، گرافیک و صفحه آرایی، طرح روی جلد، گزارش و مصاحبه در دو محور تخصصی و عمومی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و به برگزیدگان آثار علاوه بر اهداء تندیس جشنواره لوح تقدیر و هدایایی اهداء خواهد شد.

به گفته نیاز آذری در حاشیه این جشنواره نمایشگاهی از نشریات دانشجویی منتخب دانشگاههای شمال کشور در معرض دید همگان قرار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری زمان افتتاح اولین جشنواره نشریات دانشجویی را صبح روز چهارشنبه نهم آبان ۸۶ و زمان مراسم اختتامیه را بعد از ظهر روز پنج شنبه دهم آبان ۸۶ اعلام کرد.

وی یاد آور شد: به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با روزنامه نگاری و شیوه های تهیه نشریه دو کارگاه آموزشی با حضور اساتید روزنامه نگاری برگزار خواهد شد.

همزمان با فراخوان جشنواره برای اطلاع رسانی مطلوب سایت اطلاع رسانی جشنواره به آدرس www.dasari.ir نیز راه اندازی شده است.