همایش "یهود در برابر صهیونیسم" در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، همایش "یهود در برابر صهیونیسم" هفتم آبان ماه جاری با حضور خاخام اعظم "موشه آیر فریدمن" در دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.

این نشست در استمرار سلسله نشست های سومین دوره همایش منادیان عدالت درسال جاری در آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه رازی برگزار می شود.

موشه آریه فریدمن، علاوه بر مسئولیت رهبر یهودیان ضد صهیونیسم اروپا، خاخام ارشد جامعه‌ ارتدوکس‌های یهودی اتریش و عضو جنبش جهانی ضد صهیونیسم نتوری کارتا "نگهبانان شهر" نیز هست.

سومین دوره همایش منادیان عدالت 23 تا 25 اردیبهشت ماه سال جاری از سوی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی با حضور صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد، علی رامین دبیر کل مجمع جهانی هولوکاست، شاه حسینی مفسر رسانه و ابو حسن زعتیر نماینده حزب الله لبنان در ایران برگزار شده بود.