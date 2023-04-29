  1. استانها
  2. مرکزی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی:

فضای مجازی بایدبه میدان ترویج ارزش‌های اسلامی و انقلابی تبدیل شود

فضای مجازی بایدبه میدان ترویج ارزش‌های اسلامی و انقلابی تبدیل شود

اراک- فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: فضای مجازی باید به میدان ترویج و تقویت ارزش‌های اسلامی و انقلابی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی عصر شنبه در آئین گردهمایی فعالان فضای مجازی بسیج استان مرکزی با اشاره به پیشرفت‌ها و موفقیت‌های بسیج در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: بسیج نمایشگاهی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های عظیم ملت ایران و سند پویایی مردم ایران به سمت پیشرفت و تکامل است و به برکت هنرنمایی و افتخار آفرینی بسیجیان در عرصه‌های مختلف شاهد دستاوردهای عظیمی هستیم.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با بیان اینکه بسیج در میدان‌های مختلف فرصت سازی و رفع تهدید می‌کند، گفت: امروز این تفکر نجات بخش الگوی درخشان و کارآمد است و بسیج در هر میدانی ورود کرده زمینه افتخار و عزت کشور و ملت را فراهم آورده است.

وی با تأکید بر اینکه بسیج در همه میدان‌ها خوش درخشیده و اولویت امروز بسیجیان جهاد امید آفرینی و جهاد تبیین است، افزود: بسیج در این میدان‌ها به دنبال تحقق شکوفایی کشور و آرامش ملت ایران است.

سردار کریمی با اشاره به اینکه بسیج مولود انقلاب اسلامی است، گفت: حرکت بسیج به سمت قوی شدن ایران اسلامی شتابنده است و بسیجیان در این مسیر با عزم و اراده‌های مستحکم حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت حضور بسیج در فضای مجازی بیان کرد: یکی از عرصه‌های تهدید در طی چند سال گذشته با توجه به جنگ شناختی دشمنان فضای مجازی است و بسیجیان در فضای مجازی حضوری فعال دارند و این حضور هوشمندانه، مبتکرانه و بر اساس نیازها و در راستای رفع تهدیدات و توطئه‌های دشمن برای فریب مردم و جوانان است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی تأکید کرد: فضای مجازی باید به میدان ترویج و تقویت ارزش‌های اسلامی و انقلابی تبدیل شود و لازمه این کار نگاه بسیجی و انقلابی و استفاده از فرصت‌ها و توانمندی‌ها است.

وی خاطر نشان کرد: یکی از الزامات نقش آفرینی مؤثر در فضای مجازی تولید محتوای اثرگذار است و برگزاری دوره‌ها، رویدادها و جشنواره‌های تولید محتوا در بسیج این هدف را دنبال می‌کنند تا بسیجیان در عرصه تولید محتوا توانمند شوند.

کد مطلب 5766712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زهرا قاسمی IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      واقعا آدم لذت میبره اخبار سردار کریمی را در خبرگزاری مهر میبینه خدا قوت
    • نصیری IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      افتخار مایی سردار

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها