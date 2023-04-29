به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی عصر شنبه در آئین گردهمایی فعالان فضای مجازی بسیج استان مرکزی با اشاره به پیشرفت‌ها و موفقیت‌های بسیج در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: بسیج نمایشگاهی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های عظیم ملت ایران و سند پویایی مردم ایران به سمت پیشرفت و تکامل است و به برکت هنرنمایی و افتخار آفرینی بسیجیان در عرصه‌های مختلف شاهد دستاوردهای عظیمی هستیم.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با بیان اینکه بسیج در میدان‌های مختلف فرصت سازی و رفع تهدید می‌کند، گفت: امروز این تفکر نجات بخش الگوی درخشان و کارآمد است و بسیج در هر میدانی ورود کرده زمینه افتخار و عزت کشور و ملت را فراهم آورده است.

وی با تأکید بر اینکه بسیج در همه میدان‌ها خوش درخشیده و اولویت امروز بسیجیان جهاد امید آفرینی و جهاد تبیین است، افزود: بسیج در این میدان‌ها به دنبال تحقق شکوفایی کشور و آرامش ملت ایران است.

سردار کریمی با اشاره به اینکه بسیج مولود انقلاب اسلامی است، گفت: حرکت بسیج به سمت قوی شدن ایران اسلامی شتابنده است و بسیجیان در این مسیر با عزم و اراده‌های مستحکم حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت حضور بسیج در فضای مجازی بیان کرد: یکی از عرصه‌های تهدید در طی چند سال گذشته با توجه به جنگ شناختی دشمنان فضای مجازی است و بسیجیان در فضای مجازی حضوری فعال دارند و این حضور هوشمندانه، مبتکرانه و بر اساس نیازها و در راستای رفع تهدیدات و توطئه‌های دشمن برای فریب مردم و جوانان است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی تأکید کرد: فضای مجازی باید به میدان ترویج و تقویت ارزش‌های اسلامی و انقلابی تبدیل شود و لازمه این کار نگاه بسیجی و انقلابی و استفاده از فرصت‌ها و توانمندی‌ها است.

وی خاطر نشان کرد: یکی از الزامات نقش آفرینی مؤثر در فضای مجازی تولید محتوای اثرگذار است و برگزاری دوره‌ها، رویدادها و جشنواره‌های تولید محتوا در بسیج این هدف را دنبال می‌کنند تا بسیجیان در عرصه تولید محتوا توانمند شوند.