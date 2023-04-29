به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد مخلص الائمه با صدور پیامی به مناسبت «روز ملی شوراهای اسلامی» اظهار داشت: پیشرفت همه‌جانبه فرآیندی است که بدون مشارکت مردم تحقق آن امکان‌پذیر نیست و یکی از نهادهای مؤثر در سازماندهی مشارکت مردم، شوراهای اسلامی است.

استاندار مرکزی در این پیام آورده است: در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز نهم اردیبهشت به‌عنوان «روز ملی شوراهای اسلامی» نامگذاری شده که نمایانگر اهمیت و نقش این نهاد در عرصه فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

وی در این پیام ضمن تبریک این روز به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی، عنوان کرده است: امید است در سایه الطاف الهی و توجهات حضرت بقیه‌الله اعظم (عج)، تبعیت و بهره‌گیری از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های دولت مردمی با قانون‌مداری، اهتمام و تلاش جهادی، امیدآفرینی، همدلی و تشریک مساعی در فراهم نمودن شرایط تحقق فرمان سال و «مهار تورم و رشد تولید» در پویایی اقتصاد محلی بیش از بیش موفق و موید باشید.