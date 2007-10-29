سیاست باتوم ؛ صحنه سازی جدید رسانه های غربی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "ساندی تایمز" تیتر نخست شماره این هفته خود را به این مطلب اختصاص داد که " آیا به راستی بوش به ایران حمله می کند؟" این نشریه انگلیسی زبان در ادامه به آزمایش سال گذشته قویترین بمب ارتش آمریکا در بیابانهای نیومکزیکو اشاره کرده و نوشت : این بمب که 30 هزار پوند وزن دارد با نام " Big Blu" و یا مادر تمام بمبها شناخته می شود، توانایی منهدم کردن اهداف زیرزمینی را داشته و هر شیئی که در طول موج انفجاری این بمب قرار بگیرد؛ اثری از آن باقی نمی ماند.

به نوشته ساندی تایمز، بمب افکنهای آمریکایی به علت وزن بالای بمب Big Blu توانایی حمل آن را ندارند و از همین رو بودجه جدید 88 میلیون دلاری که ارتش آمریکا به طور محرمانه از کنگره تقاضا کرده، صرف تجهیز بمب افکنهای B2 شده و آنها را برای حمل این بمبها آماده خواهند کرد.

این هفته نامه انگلیسی درادامه می نویسد : با توجه به سخنان اخیر "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال آغاز جنگ جهانی سوم و "دیک چنی" معاون وی درباره برنامه هسته ای ایران، می توان به این نکته پی برد که درخواست محرمانه برای دریافت بودجه 88 میلیون دلاری با چه هدفی انجام گرفته است.

علاوه براین، هفته نامه ساندی تلگراف نیز درگزارشی با عنوان "ایران آمادگی خود برای جنگ با آمریکا را افزایش می دهد" به مسئله ایران وتحولات داخلی کشورمان پرداخت وادعا کرد: تغیبرات اخیردردولت ایران بیانگر این مطلب است که رئیس جمهوری ایران با آوردن فرماندهان سپاه به کابینه، ایران را برای جنگ با آمریکا آماده می کند.

ساندی تلگراف درادامه به مسئله جابجایی انجام شده درشورای عالی امنیت ملی و آمدن "سعید جلیلی" به جای "علی لاریجانی" نیز اشاره کرده و می نویسد : جلیلی از نیروهای سپاه پاسداران و از دوستان نزدیک احمدی نژاد است. تفکرات جلیلی همانند رئیس جمهور ایران است.

این هفته نامه انگلیسی به تغیبرات به وجود آمده در وزارت نفت و صنایع و همچنین توصیه های رئیس جمهوری کشورمان به بانک مرکزی اشاره کرده و در ادامه مدعی شده که رئیس جمهوری به طورمحرمانه به وزیران امورخارجه و دادگستری اعلام کرده که "ما به انسانهای متخصص نیاز نداریم، ما نیازمند افرادی هستیم که برای جانثاری آماده باشند."ساندی تلگراف، تغییر فرمانده سپاه پاسداران را نیز در راستای همین برنامه توصیف کرده است.

روزنامه لس آنجلس تایمز نیز با پرداختن به مسئله تحریم یک جانبه آمریکا علیه ایران نوشت : "اروپا با اتخاذ تصمیمی سخت درباره ایران روبرو است."

به گزارش مهر، این روزنامه آمریکایی درادامه نوشت : با اقدام آمریکا در تحریم یکجانبه ایران، اکنون نوبت اروپاست که قدم بعدی را دربرابر ایران بردارد، اما آیا کشورهای اروپایی دست به این اقدام خواهند زد؟

لس آنجلس تایمز درادامه به نظر کارشناسان غربی اشاره کرد ونوشـت : با این کار دیپلماسی به بن بست کشیده می شود؛ تحریم ایران فقط سبب بغرنج تر شدن اوضاع می شود.

این روزنامه درادامه به این مطلب می پردازد که روزگذشته آسوشیتد پرس در مطلبی از اختلافات عمیق موجود میان کشورهای اروپایی درباره افزایش فشارها بر ایران پرده برداشته بود.

به گزارش مهر : اگر با دقت به سیر تحولات مربوط به مسئله ایران در چند هفته گذشته نگاه کنیم متوجه می شویم که این رسانه ها با پرداختن به موضوع حمله آمریکا به ایران چشمان خود را بر روی حقیقت بسته اند.

به راستی این روزنامه ها با چه دلیل و استدلالی، بر طبل جنگ علیه ایران می کوبند؛ در حالی که به اعتقاد اغلب کارشناسان بین المللی، سران کاخ سفید با پرداختن به این موضوع فقط قصد لفاظی دارند.

ازسوی دیگر، دریادار"فالون" رئیس ستاد مشترک آمریکا به تازگی اعلام کرده بود با توجه به درگیر بودن آمریکا در دو کشور اسلامی(عراق و افغانستان) حمله به یک کشوراسلامی دیگر در خاورمیانه (ایران) کار عاقلانه ای نیست.

اگر به موضع وزارت امور خارجه آمریکا و برخی دیگر از مقامهای این کشور که بارها اعلام کرده اند "همچنان دیپلماسی گزینه اول آمریکا در برخورد با ایران است"، توجه کنیم متوجه می شویم که رسانه های غربی به ویژه روزنامه های آمریکایی و انگلیسی با دامن زدن به لفاظی های بوش و چنی، جنگ روانی جدیدی را درباره ایران به راه انداخته اند.

جنگ روانی و رسانه ای غرب علیه ایران در حالی همچنان ادامه دارد که جامعه بین المللی با هشدار درباره عواقب خطرناک هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیز آن بر ضرورت انجام گفتگو برای پایان دادن به تنش به وجود آمده درباره این برنامه تاکید کرده اند.

نگرانی از عواقب وحشتناک هرگونه اقدام نظامی بر ضد ایران تا جایی رسیده است که جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا با تاکید بر ضرورت انجام مذاکره با ایران، به دولت بوش هشدار داد که اقدام نظامی احتمالی علیه ایران یک اشتباه فاحش خواهد بود.