به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده صبح یکشنبه در جلسه هم اندیشی با معلمان پرورشی مدارس خاص اردبیل با محوریت «جهاد تبیین» در سخنانی اظهار کرد: مدرسه به عنوان محور تربیت در جامعه باید توسط مربیان و معلمان توانمند و آگاه به مسائل روز جامعه، به ارتقای علمی و معرفتی برسد.

وی تکثر برنامه‌ها و ابلاغیه‌ها را نقطه ضعفی در امور فرهنگی برشمرد و افزود: تعدد برنامه‌ها در فعالیت‌های فرهنگی دلیل بر موفقیت نیست بلکه خطای راهبردی بوده و نیازمند بازنگری است تا با وحدت عمل و تمرکزبخشی به برنامه‌ها شاهد نتایج مطلوب در برنامه‌ها باشیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی اردبیل دانش، انگیزه و مهارت را لازمه ارتباط مؤثر معلمان با دانش آموزان عنوان کرد و گفت: ادارات آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی در راستای تقویت بنیان‌های اندیشه دینی معلمان پرورشی برنامه‌ریزی لازم را انجام داده و با دعوت از اساتید تراز اول کشوری در صدد ارتقای دانش و مهارت ارتباطی معلمان با دانش آموزان است.

حجت الاسلام جعفرزاده به اهمیت آموزش چهره به چهره در بین گروه‌های مختلف بویژه جوانان اشاره کرد و گفت: موفق‌ترین آکادمی دنیا بر آموزش سنتی چهره به چهره حساسیت دارند و علارغم توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی، هیچ آموزشی نمی‌تواند جای آموزش چهره به چهره و گفتمانی را بگیرد.

قرآن محور شدن دروس مدارس راهکار مؤثر در تربیت دینی دانش آموزان

مدیر کل تبلیغات اسلامی اردبیل قرآن محور شدن دروس در مدارس را راهکاری مؤثر در تربیت دینی دانش آموزان برشمرد و افزود: قرآن محور شدن دروس آموزشی مدارس می‌تواند در تربیت دینی دانش آموزان اثربخش باشد که برای تحقق این امر می‌توان مباحث تخصصی با رویکرد پیام‌های قرآنی مرتبط با دروس مختلف به دانش آموزان ارائه کرد.

حجت الاسلام جعفرزاده به همکاری تبلیغات اسلامی اردبیل در برگزاری اردوهای دانش آموزی اشاره کرد و گفت: با توجه به آغاز اردوهای دانش آموزی، اداره کل تبلیغات اسلامی اردبیل با اعزام روحانیون همراه و فعالان فرهنگی می‌تواند در محتوا بخشی به این اردوها با آموزش و پرورش همکاری کند.

وی سلب اراده و انگیزه از کنشگران فرهنگی را از توطئه‌های دشمن در نبرد تمدنی عنوان کرد و گفت: دشمن پس از شکست در تمام دسیسه‌ها و نقشه‌های شوم خود، این بار در صدد سلب اراده و انگیزه از فعالان و کنشگران فرهنگی است تا جرأت و جسارت آنان را از بین برده و قدرت رودررویی در نبرد تمدنی را کاهش دهد.

حجت الاسلام جعفرزاده بر ضرورت پرهیز از ناامیدی در مسیر تحقق اهداف فرهنگی تاکید کرد و گفت: فعالان فرهنگی و تربیتی برای تقویت انگیزه نیازمند تشکیل جلسات هم اندیشی برای تبادل افکار و تجربیات هستند تا در راه تحول و ترقی امر آموزش و پرورش گام‌های مؤثر بردارند.