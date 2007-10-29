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۷ آبان ۱۳۸۶، ۹:۴۶

1400نفر در طرح نهضت قرآن آموزی خمین شرکت کردند

اراک - خبرگزاری مهر‌: رئیس اداره تبلیغات اسلامی خمین گفت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش یکهزار و 450 نفر در طرح نهضت قرآن آموزی این شهرستان شرکت کردند.

حجت الاسلام حسینعلی اکبر نیا  در گفتگو با خبرنگار مهردر اراک افزود: این تعداد قرآن آموز در رشته های روخوانی، روانخوانی، تجوید، مفاهیم، ترجمه و تفسیر قرآن کریم آموزش های لازم را فرا گرفتند.

وی با بیان اینکه این طرح در دو بخش خواهران و برادران و در دو گروه سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال برگزار شد، گفت: طرح نهضت قرآن آموزی در 70 مسجد، مدرسه و مرکز قرآنی اجرا شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین با اشاره به اینکه قرآن آموزان پس از گذراندن این طرح در آزمون پایانی شرکت کردند، افزود: بیش از 540 نفر از قرآن آموزان موفق به کسب امتیاز مورد نظر شدند و از سوی این اداره گواهینامه دریافت کردند.

حجت الاسلام اکبرنیا گفت: جوانان شهرستان خمین با شرکت در طرح اوقات فراغت تابستان سال جاری با عنوان هسته های فرهنگی جوان اقدام به تهیه 10 نشریه فرهنگی کردند که از این تعداد سه نشریه به مرحله استانی راه یافت.

کد مطلب 576689

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