عضو هیئت رئیسه مجلس روند بررسی استیضاح وزیر صمت را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تقاضای استیضاح وزیر صمت در دستور کار جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس در آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی تقاضای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: براساس بند یک ماده ۱۰۸ و ماده ۲۳۴ و ۲۳۵ آئین‌نامه داخلی مجلس حداکثر زمان استیضاح پنج ساعت است که سهم استیضاح‌کنندگان دو ساعت و سهم دفاع کنندگان سه ساعت است.

وی ادامه داد: در ابتدا در خدمت چند تن از نمایندگان خواهیم بود که به نمایندگی از استیضاح کنندگان در یک ساعت و نیم مطالب خود را ارائه خواهند کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سپس در صورت حضور رئیس جمهور، وی یک ساعت فرصت دارد تا از وزیر دفاع کند. در ادامه نیز در خدمت وزیر به مدت یک ساعت و نیم خواهیم بود. سپس دو نفر از نمایندگان استیضاح کنندگان به مدت نیم ساعت صحبت خواهند کرد و در انتها نیز وزیر برای دفاع ۳۰ دقیقه فرصت دارد.