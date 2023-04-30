رفع مشکلات کارگران در دستور کار است

غلامعلی حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این بازدید به‌منظور عرض خدا قوت به کارگران تدارک دیده شد.

وی تصریح کرد: کارگران نقش بسزایی در تحقق شعار سال دارند و این افراد در رشد تولید در خط مقدم قرار گرفته‌اند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: صنعت نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد و از همین‌رو دولت برنامه‌هایی برای توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری در هلدینگ‌های مختلف خصوصاً بخش خصوصی دارد.

حیدری با بیان اینکه در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت یکی از محورهای اصلی سرمایه‌گذاری است، ادامه داد: ما شاهد انگیزه بالا و تلاش فعالان در عرصه تولید هستیم و باید برای رفاه کارگران تلاش شود.

وی بیان داشت: دولت رفع مشکلات کارگران را در دستور کار قرار داده و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده و امید است با این اقدامات انگیزه مضاعفی برای فعالان این عرصه ایجاد شود.