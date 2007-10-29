240 تن ماهی استخوانی در گیلان صید شد

مدیر کل شیلات گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: از اواسط مهر ماه سال جاری تاکنون 240 تن ماهی استخوانی در این استان صید شده است.

وی گفت: از این مقدار 25 تن ماهی کفال، 25 تن ماهی سفید ،10تن ماهی کپور و بقیه دیگر ماهیان استخوانی بودند.

سرپناه ازافزایش 11درصدی صید ماهیان استخوانی در گیلان خبر داد و خاطر نشان کرد: این افزایش به دلیل تکثیر و رها سازی بچه ماهیان و شرایط مساعد آب و هوای بوده است .

وی همچنین یادآورشد: تعداد پره های دارای مجوز در 272 کیلومتر ساحل گیلان 57 شرکت تعاونی پره بوده و پنج هزار و 500 صیاد عضوی این تعاونی ها هستند.

سرپناه عنوان کرد: در هر تعاونی پره صیادی حدود 100 نفر عضویت دارند.

وی ادامه داد: فصل صید ماهیان استخوانی در گیلان همه ساله از نیمه مهره ماه آغاز و تا نیمه فروردین ماه سال بعد ادامه دارد.