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۷ آبان ۱۳۸۶، ۹:۴۱

مدیر کل شیلات گیلان:

240 تن ماهی استخوانی در گیلان صید شد

240 تن ماهی استخوانی در گیلان صید شد

رشت - خبرگزاری مهر: علی نقی سرپناه از صید 240 تن ماهی استخوانی در این استان خبر داد.

مدیر کل شیلات گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: از اواسط مهر ماه سال جاری تاکنون 240 تن ماهی استخوانی در این استان صید شده است.

 

وی گفت: از این مقدار 25 تن ماهی کفال، 25 تن ماهی سفید ،10تن ماهی کپور و بقیه دیگر ماهیان استخوانی بودند.

 

سرپناه ازافزایش 11درصدی صید ماهیان استخوانی در گیلان خبر داد و خاطر نشان کرد: این افزایش به دلیل تکثیر و رها سازی بچه ماهیان و شرایط مساعد آب و هوای بوده است .

 

وی همچنین یادآورشد: تعداد پره های دارای مجوز در 272 کیلومتر ساحل گیلان 57 شرکت تعاونی پره بوده و پنج هزار و 500 صیاد عضوی این تعاونی ها هستند.

 

سرپناه عنوان کرد: در هر تعاونی پره صیادی حدود 100 نفر عضویت دارند.

 

وی ادامه داد: فصل صید ماهیان استخوانی در گیلان همه ساله از نیمه مهره ماه آغاز و تا نیمه فروردین ماه سال بعد ادامه دارد.

کد مطلب 576714

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