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۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۰۷

130 طرح کشاورزی مورد حمایت تعاون استان مرکزی قرار گرفت

اراک - خبرگزاری مهر: معاون طرح و برنامه تعاون استان مرکزی گفت: با پرداخت 26 میلیارد تومان تسهیلات زود بازده و صندوق تعاون به 130 طرح بخش کشاورزی طی شش ماه گذشته از اجرای این طرحها در استان حمایت شد.

احمد گیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: تاکنون 630 تعاونی با عضویت 18 هزار نفر و اشتغالزایی سه هزار نفر در بخش کشاورزی استان مرکزی به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته سه هزار و 700 تعاونی در گرایش‌های مختلف در استان به ثبت رسیده است، تصریح کرد: 50 درصد از این تعاونی‌ها مربوط به فعالیت‌های بخش کشاورزی است.

معاون طرح و برنامه اداره کل تعاون استان در ادامه با بیان اینکه بر اساس سند توسعه باید تا پایان امسال 510 طرح تعاونی در استان به ثبت برسد، عنوان کرد: تاکنون از این تعداد 50 تعاونی در بخش کشاورزی تشکیل و شروع به فعالیت کرده اند.

کد مطلب 576734

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