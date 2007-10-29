130 طرح کشاورزی مورد حمایت تعاون استان مرکزی قرار گرفت

احمد گیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: تاکنون 630 تعاونی با عضویت 18 هزار نفر و اشتغالزایی سه هزار نفر در بخش کشاورزی استان مرکزی به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته سه هزار و 700 تعاونی در گرایش‌های مختلف در استان به ثبت رسیده است، تصریح کرد: 50 درصد از این تعاونی‌ها مربوط به فعالیت‌های بخش کشاورزی است.

معاون طرح و برنامه اداره کل تعاون استان در ادامه با بیان اینکه بر اساس سند توسعه باید تا پایان امسال 510 طرح تعاونی در استان به ثبت برسد، عنوان کرد: تاکنون از این تعداد 50 تعاونی در بخش کشاورزی تشکیل و شروع به فعالیت کرده اند.