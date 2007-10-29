برای امنیت مرزی گیلان یک میلیارد تومان اعتبار هزینه می شود

امیری مقدم روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: دولت امسال توجه ویژه ای به مرزها دارد و در این استان پاسگاه های جدید مرزی ایجاد می شود.

وی خاطرنشان کرد: گیلان یک استان مرزی است و برای تامین امنیت بیشتر آن باید توجه شود.

سردارامیری مقدم همچنین به ساماندهی خودروهای مسافربری در استان اشاره کرد و افزود: از آذر ماه سال جاری این طرح با هدف ارائه خدمات بهتر به مردم اجرا می شود.

وی ازعدم سوخت قاچاق بنزین در سال جاری خبرداد و بیان داشت: در شش ماهه نخست سالجاری 330 هزار لیتر انواع سوخت در این استان کشف شده است.

سردارامیری مقدم از کاهش تصادفات در سال جاری خبر داد و گفت: درصد کاهش تصادفات فوتی در نیمه نخست سال جاری در درون و برون شهری استان به ترتیب 37 و 23 درصد بوده است.

فرمانده پلیس گیلان، رعایت و احترام به قانون را به نفع آحاد جامعه دانست و افزود: اولین زیان قانون گریزی متوجه خود متخلف شده و جامعه نیزاز رفتاراو تاثر می پذیرد که باید عوامل تاریخی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی پشت قضیه را کالبد شکافی شود.