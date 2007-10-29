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۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۵۲

فرمانده پلیس گیلان:

برای امنیت مرزی گیلان یک میلیارد تومان اعتبار هزینه می شود

رشت - خبرگزاری مهر: سردار بهمن امیری مقدم گفت: امسال برای امنیت و انسداد مرزی استان گیلان یک میلیارد تومان اعتبار هزینه می شود.

امیری مقدم روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: دولت امسال توجه ویژه ای به مرزها دارد و در این استان پاسگاه های جدید مرزی ایجاد می شود.

 

وی خاطرنشان کرد: گیلان یک استان مرزی است و برای تامین امنیت بیشتر آن باید توجه شود.

 

سردارامیری مقدم همچنین به ساماندهی خودروهای مسافربری در استان اشاره کرد و افزود: از آذر ماه سال جاری این طرح با هدف ارائه خدمات بهتر به مردم اجرا می شود.

 

وی ازعدم سوخت قاچاق بنزین در سال جاری خبرداد و بیان داشت: در شش ماهه نخست سالجاری 330 هزار لیتر انواع  سوخت در این استان کشف شده است.

 

سردارامیری مقدم از کاهش تصادفات در سال جاری خبر داد و گفت: درصد کاهش تصادفات فوتی در نیمه نخست سال جاری در درون و برون شهری استان به ترتیب 37 و 23 درصد بوده است.

 

فرمانده پلیس گیلان، رعایت و احترام به  قانون را به نفع آحاد جامعه دانست و افزود: اولین زیان قانون گریزی متوجه خود متخلف شده و جامعه نیزاز رفتاراو تاثر می پذیرد که باید عوامل تاریخی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی پشت قضیه را کالبد شکافی شود.

کد مطلب 576750

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