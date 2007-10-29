بیمارستان ها اولین مشکل امنیتی استان مرکزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی قربانی امروز صبح در جمع خبرنگاران اراک افزود: حفر چاه های غیر مجاز، نقاط حادثه خیز، مسائل حاشیه نشینی به خصوص در اراک و ساوه، محیط زیست، حمل سلاح غیر مجاز، مسائل کارگری و دانشجویی، مسائل تقسیمات کشوری و اختلافات ملکی از دیگر مسائلی است که در رده های بعدی قرار دارد.

وی با اشاره به حجم سرمایه گذاری اقتصادی و اقبال سرمایه دارای به سمت استان تصریح کرد: رسانه های استان باید آگاهانه در حوزه اخبار حوادث و امنیتی کار کنند و با تیترهای درشت کاذب استان را منطقه ای ناامن جلوه ندهند.

قربانی با تقدیر از فعالیت رسانه های استان و همگامی آنان با مردم و مسئولان تصریح کرد: طی شش ماه گذشته استان با 22 درصد کاهش جرایم روبرو بوده است و در این سال حتی یک مورد آدم ربایی در استان رخ نداده است.