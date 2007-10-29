فضانوردان دیسکاوری در سیستم برق ایستگاه فضایی یک خرابی کشف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فضانوردان شاتل دیسکاوری در دومین پیاده روی فضایی خود از مجموع پنج گردش فضایی برنامه ریزی شده این ماموریت، در بیش از شش ساعت فعالیت خارج از ایستگاه توانستند یک آنتن خورشیدی واقع در قسمت فوقانی ایستگاه فضایی را باز کنند و آن را بطرف دیگر ایستگاه حرکت دهند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، این فضانوردان همچنین موفق شدند دستگاه جدید "هارمونی" (NODO2) را که از دستگاه های ساخت آژانس فضایی اروپا است، نصب کنند.

این فضانوردان در این گردش شش ساعته و کسب نتایج موفقیت آمیز در انتقال و نصب این دستگاه ها، مقداری تراشه را در قسمتی از ایستگاه کشف کردند که هنگام الحاق شاتل به ایستگاه تولید شده بود.

این قسمت از ایستگاه که با عنوان "آنتن خورشیدی اتصال چرخشی" (SARJ) نامیده می شود، 10 فوت عرض دارد. این اتصال متحرک به پانل های خورشیدی اجازه می دهد که برای چرخیدن به طرف نور خورشید در تمام جهت های مدار حرکت کند.

در این خصوص دانیل تانی، یکی از دو فضانوردی که در این گردش شرکت داشتند، اظهار داشت: "کاملا واضح است که در این قسمت مقداری تکه فلز یا چیزی شبیه به آن در اثر برخورد دو جسم فلزی ریخته است."

به گفته مقامات ناسا، این مشکل می تواند در اجرای کامل این ماموریت اثر بازدارنده داشته باشد. در حقیقت با کشف این خرابی ممکن است پنج برنامه پیاده روی فضایی پیش بینی شده برای اجرای کامل ماموریت فضانوردان کافی نباشد.

بنابراین گزارش، در پیاده روی روز گذشته "دانیل تانی" و "پائولو نسپولی" شرکت داشتند.