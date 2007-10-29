اولین مدال طلا برای وزنه برداری ایران/ عسکری رکورد آسیا را بهبود بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دسته 50 کیلوگرم نهمین دوره پیکارهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان آسیا شب گذشته در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی قصر امان پیگیری شد که طی آن مجید عسکری ملی پوش دسته 50 کیلوگرم کشورمان توانست با مهار وزنه های 91 و 107 کیلوگرم در حرکات یکضرب و دو ضرب و مجموع 198 کیلوگرم عنوان نخست این رقابت ها را از آن خود کند و اولین مدال طلای کاروان وزنه برداری کشورمان را به دست آورد.

وزنه بردار ویتنامی با مجموع 197 کیلوگرم نایب قهرمان شد و ملی پوش اردنی نیز با مجموع 169 کیلوگرم بر سکوی سوم ایستاد.

نتایج حرکات یکضرب ، دوضرب و مجموع نفرات برتر این دسته به شرح زیر است:



مقام اول: مجید عسکری از ایران - یکضرب:91 کیلوگرم، دوضرب: 107کیلوگرم، مجموع: 198کیلوگرم

مقام دوم: ناتونگ نگوئین ازویتنام – یکضرب:92 کیلوگرم- دوضرب: 105کیلوگرم- مجموع: 197کیلوگرم

مقام سوم: احسان احد ابوهجر از اردن - یکضرب:74 کیلوگرم- دوضرب: 95کیلوگرم- مجموع:169 کیلوگرم



مجید عسکری ملی پوش دسته 50 کیلوگرم کشورمان توانست مجموع رکورد آسیا را که قبلا 196 کیلوگرم و متعلق به وی ژینگ یو وزنه بردار چینی بود را به میزان 2 کیلوگرم ارتقا دهد.



وزنه بردار ویتنامی نیز توانست درحرکت یک ضرب یک کیلوگرم رکورد آسیا که متعلق به وی ژینگ یو وزنه بردار چینی بود را بهبود بخشد.