۲ قاچاقچی مواد مخدر در شهرستان فاروج بازداشت شدند

سرگرد علی اکبر برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مأموران مبنی بر حمل و انتقال موادمخدر سنتی از استان‌های جنوبی توسط ۲ قاچاقچی، موضوع در دستورکار مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این عملیات با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان شیروان انجام شد، خاطرنشان کرد: با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و میدانی مأموران مشخص شد متهمان قصد انتقال موادمخدر از استان‌های جنوبی کشور به شهرستان شیروان را دارند.

وی با اشاره به اینکه مأموران پس از هماهنگی قضائی در یک اقدام پلیسی ۲ قاچاقچی را دستگیر کردند، بیان داشت: در بازرسی صورت گرفته، مقدار ۶۸۰ گرم تریاک که به صورت بلع در معده متهمان جاساز شده بود، کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان فاروج در پایان با اشاره به توقیف یک دستگاه سواری پژو پارس، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.