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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۴۹

"آوای امواج" از همینگوی ژاپنی منتشر می شود

فرناز حائری مترجم رمان "آوای امواج" نوشته یوکیو می شیما، از انتشار این کتاب تا چندی دیگر توسط نشر قطره خبر داد.

فرناز حائری به خبرنگار مهر گفت: "آوای امواج" داستان عاشقانه ای است که چیره دستی "می شیما" در فضاسازی، آن را به رمانی خواندنی و آکنده از تصاویر زیبا و جاندار بدل کرده است. این رمان در سال 1954 در ژاپن موفق به دریافت جایزه ادبی "شینچوشا" (shinchosha) شد.

این مترجم ادامه داد: آوای امواج را در سال 77 ترجمه و بعد از آن در سال 85 بازنویسی کردم. آشنایی من با می شیما به دوران دانشجویی باز می گردد که سادگی و درعین حال تعمق می شیما آن قدر مجذوبم کرد که خواستم دیگران هم آثار او را بخوانند.

وی در ادامه گفت: کتاب را از زبان انگلیسی ترجمه کرده ام و در واقع یک ترجمه از ترجمه به حساب می آید.

یوکیو می شیما نویسنده مطرح ژاپنی در سال 1925 متولد شد و در سال 1970 در اعتراض به شرایط سیاسی - اجتماعی حاکم بر ژاپن، هاراگیری (خودکشی به سبک سامورایی ها) کرد. حاصل عمر کوتاه این نویسنده، 8 رمان، 4 نمایشنامه، 50 داستان کوتاه، 10 نمایشنامه تک پرده ای، یک سفرنامه و چندین مقاله است.

معروفترین اثر می شیما، چهارگانه "دریای حاصلخیزی" است که آخرین جلد آن را صبح روزی که هاراگیری کرد تحویل ناشر داد. فرانسیس فورد کاپولا و جرج لوکاس هم فیلمی با عنوان "می شیما؛ یک زندگی در چهار فصل" درباره زندگی، مرگ و نبوغ این نویسنده ژاپنی ساخته اند. "می شیما" - که به او لقب همینگوی ژاپنی داده اند - سه بار تا آستانه دریافت جایزه نوبل پیش رفته بود.

کد مطلب 576817

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