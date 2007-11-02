"آوای امواج" از همینگوی ژاپنی منتشر می شود

فرناز حائری به خبرنگار مهر گفت: "آوای امواج" داستان عاشقانه ای است که چیره دستی "می شیما" در فضاسازی، آن را به رمانی خواندنی و آکنده از تصاویر زیبا و جاندار بدل کرده است. این رمان در سال 1954 در ژاپن موفق به دریافت جایزه ادبی "شینچوشا" (shinchosha) شد.

این مترجم ادامه داد: آوای امواج را در سال 77 ترجمه و بعد از آن در سال 85 بازنویسی کردم. آشنایی من با می شیما به دوران دانشجویی باز می گردد که سادگی و درعین حال تعمق می شیما آن قدر مجذوبم کرد که خواستم دیگران هم آثار او را بخوانند.

وی در ادامه گفت: کتاب را از زبان انگلیسی ترجمه کرده ام و در واقع یک ترجمه از ترجمه به حساب می آید.

یوکیو می شیما نویسنده مطرح ژاپنی در سال 1925 متولد شد و در سال 1970 در اعتراض به شرایط سیاسی - اجتماعی حاکم بر ژاپن، هاراگیری (خودکشی به سبک سامورایی ها) کرد. حاصل عمر کوتاه این نویسنده، 8 رمان، 4 نمایشنامه، 50 داستان کوتاه، 10 نمایشنامه تک پرده ای، یک سفرنامه و چندین مقاله است.

معروفترین اثر می شیما، چهارگانه "دریای حاصلخیزی" است که آخرین جلد آن را صبح روزی که هاراگیری کرد تحویل ناشر داد. فرانسیس فورد کاپولا و جرج لوکاس هم فیلمی با عنوان "می شیما؛ یک زندگی در چهار فصل" درباره زندگی، مرگ و نبوغ این نویسنده ژاپنی ساخته اند. "می شیما" - که به او لقب همینگوی ژاپنی داده اند - سه بار تا آستانه دریافت جایزه نوبل پیش رفته بود.